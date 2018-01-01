Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО

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Луцькі патрульні нетверезого водія зупинили після переслідування.
Про це у Facebook повідомила прес-служба Патрульна поліція Волинської області.
Інцидент трапився вночі 15 лютого, близько 3 години ночі. Екіпаж патрульних помітив на вулиці Декабристів у Луцьку Mercedes-Benz, який порушив ПДР.
На вимогу патрульних зупинитись водій не відреагував та почав втікати. Поліцейські переслідували порушника і через кілька хвилин заблокували його у Ківерцях.
Водій, як і слід було очікувати, мав ознаки сп'яніння, що й підтвердила відповідна перевірка. На нього оформили 2 протоколи.
Загалом, цієї ночі волинські патрульні затримали 6 нетверезих водіїв у Луцьку та 2 – в Ковелі.
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Про це у Facebook повідомила прес-служба Патрульна поліція Волинської області.
Інцидент трапився вночі 15 лютого, близько 3 години ночі. Екіпаж патрульних помітив на вулиці Декабристів у Луцьку Mercedes-Benz, який порушив ПДР.
На вимогу патрульних зупинитись водій не відреагував та почав втікати. Поліцейські переслідували порушника і через кілька хвилин заблокували його у Ківерцях.
Водій, як і слід було очікувати, мав ознаки сп'яніння, що й підтвердила відповідна перевірка. На нього оформили 2 протоколи.
Загалом, цієї ночі волинські патрульні затримали 6 нетверезих водіїв у Луцьку та 2 – в Ковелі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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