Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО

Луцькі патрульні нетверезого водія зупинили після переслідування.Про це у Facebook повідомила прес-служба Патрульна поліція Волинської області.Інцидент трапився вночі 15 лютого, близько 3 години ночі. Екіпаж патрульних помітив на вулиці Декабристів у Луцьку Mercedes-Benz, який порушив ПДР.На вимогу патрульних зупинитись водій не відреагував та почав втікати. Поліцейські переслідували порушника і через кілька хвилин заблокували його у Ківерцях.Водій, як і слід було очікувати, мав ознаки сп'яніння, що й підтвердила відповідна перевірка. На нього оформили 2 протоколи.Загалом, цієї ночі волинські патрульні затримали 6 нетверезих водіїв у Луцьку та 2 – в Ковелі.