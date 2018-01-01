вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО

Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО
Луцькі патрульні нетверезого водія зупинили після переслідування.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Патрульна поліція Волинської області.

Інцидент трапився вночі 15 лютого, близько 3 години ночі. Екіпаж патрульних помітив на вулиці Декабристів у Луцьку Mercedes-Benz, який порушив ПДР.

На вимогу патрульних зупинитись водій не відреагував та почав втікати. Поліцейські переслідували порушника і через кілька хвилин заблокували його у Ківерцях.

Водій, як і слід було очікувати, мав ознаки сп'яніння, що й підтвердила відповідна перевірка. На нього оформили 2 протоколи.

Загалом, цієї ночі волинські патрульні затримали 6 нетверезих водіїв у Луцьку та 2 – в Ковелі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погоня, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Абривіатура на номерах говорить сама за себе
Відповісти
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі відбудеться благодійно-патріотична ярмарка
Сьогодні, 13:55
Лучанам обіцять розглянути петицію щодо створеня симфонічного оркестру
Сьогодні, 13:44
Нічна погоня у Луцьку: ловили п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
На Рівненщині на поліцейських напали близько 200 бурштинокопачів
Сьогодні, 13:07
В День закоханих юні лучани грали у сніжки та ліпили сніговика
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
Волинське ноу-хау: п’яних водіїв карають громадським осудом Волинське ноу-хау: п’яних водіїв карають громадським осудом
14 лютий, 07:07
У Луцьку вночі містом їздив п’яний на фурі У Луцьку вночі містом їздив п’яний на фурі
04 лютий, 11:16
У Луцьку знайшли водія, який на парковці вчинив аварію У Луцьку знайшли водія, який на парковці вчинив аварію
29 січень, 15:54
Водій криворізької маршрутки помер на роботі Водій криворізької маршрутки помер на роботі
24 січень, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВолиньPost та Caffe Carraro розігрують кавовий апарат
14 лютий, 08:08
 3
Як у «ПортCity» закоханих одружували за 5 хвилин. ФОТО
Сьогодні, 08:55
 1
Відомі Валентини Луцька розповіли, що для них означає День закоханих
14 лютий, 17:16
 1
Волинянка випробовує свої здібності на кастингу «Х-Фактор»
Сьогодні, 14:42
 0
«Волиньобленерго» назвало список найбільших боржників та погрожує відключенням
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8