У «StrikeCity» відгриміла вечірка для закоханих

Боулінг-клуб StrikeCity в День святого Валентина запросив закоханих і не лише на тематичну вечірку.Про це повідомляє прес-служба закладу.Тож молодь, яка любить активний відпочинок, з задоволенням провела 14 лютого у стінах закладу.«StrikeCity» організував вечірку до Дня закоханих. Цікаві конкурси, цінні призи, розважальна програма – усе це створило святковий настрій для молодих пар. Вони могли витягнути валентинки з передбаченнями, аби дізнатися, що їх чекає у майбутньому. Зустрічали гостей – купідони, які дарували культові жуйки Love is. Серед любителів гри у боулінг було чимало конкурсів на спритність.Окрім того, закохані позмагались у грі в більярд та поспівали у караоке. Незабутні враження й чимало подарунків залишив по собі День святого Валентина у «StrikeCity».