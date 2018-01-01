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У «StrikeCity» відгриміла вечірка для закоханих

У «StrikeCity» відгриміла вечірка для закоханих
Боулінг-клуб StrikeCity в День святого Валентина запросив закоханих і не лише на тематичну вечірку.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Тож молодь, яка любить активний відпочинок, з задоволенням провела 14 лютого у стінах закладу.

«StrikeCity» організував вечірку до Дня закоханих. Цікаві конкурси, цінні призи, розважальна програма – усе це створило святковий настрій для молодих пар. Вони могли витягнути валентинки з передбаченнями, аби дізнатися, що їх чекає у майбутньому. Зустрічали гостей – купідони, які дарували культові жуйки Love is. Серед любителів гри у боулінг було чимало конкурсів на спритність.

Окрім того, закохані позмагались у грі в більярд та поспівали у караоке. Незабутні враження й чимало подарунків залишив по собі День святого Валентина у «StrikeCity».

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Теги: ПортCity, День святого Валентина, StrikeCity
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