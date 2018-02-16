Вихователі забули дитину надворі, дівчинка замерзла на смерть
16 лютий, 20:37
У Новій Москві вихователі дитсадка забули трирічну дівчинку на прогулянці.
Дитина замерзла на смерть, – пишуть Факти ICTV.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, про дитину згадали лише через дві години. Дівчинку знайшли у снігу, проте на той час вона була вже мертва. О дев’ятій ранку вихователь вивів дітей на прогулянку. Незабаром всі повернулися у групу і пішли снідати. Через деякий час стало зрозуміло, що однієї дитини не вистачає, після чого вихователь і нянечка кинулися на її пошуки.
Дівчинку вдалося знайти лише о 11.45. Вона лежала у снігу за великим заметом і не дихала. Дитину віднесли до групи і викликали швидку, однак малятко померло до того, як на місце прибули лікарі.
На місці події працювала поліція. За деякими даними, дівчинці могло стати погано під час прогулянки і вона впала, після чого замерзла на смерть.
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Дитина замерзла на смерть, – пишуть Факти ICTV.
Як повідомляє телеграм-канал Mash, про дитину згадали лише через дві години. Дівчинку знайшли у снігу, проте на той час вона була вже мертва. О дев’ятій ранку вихователь вивів дітей на прогулянку. Незабаром всі повернулися у групу і пішли снідати. Через деякий час стало зрозуміло, що однієї дитини не вистачає, після чого вихователь і нянечка кинулися на її пошуки.
Дівчинку вдалося знайти лише о 11.45. Вона лежала у снігу за великим заметом і не дихала. Дитину віднесли до групи і викликали швидку, однак малятко померло до того, як на місце прибули лікарі.
На місці події працювала поліція. За деякими даними, дівчинці могло стати погано під час прогулянки і вона впала, після чого замерзла на смерть.
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