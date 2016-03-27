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Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні

Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні
У день річниці масових рострілів під Час Революції Гідності ковельчан запрошують на урочистості з вшанування Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

20 лютого о 14-ій годині біля пам’ятника борцям за волю України на бульварі Лесі Українки відбудеться захід, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні. Також священнослужителі відправлять панахиду. До участі запрошують усіх містян, аби вшанувати пам’ять усіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

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Теги: вшанування, Небесна Сотня, річниця
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