Ковельчан кличуть вшанувати Героїв Небесної Сотні





Про це повідомляють на



20 лютого о 14-ій годині біля пам’ятника борцям за волю України на бульварі Лесі Українки відбудеться захід, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні. Також священнослужителі відправлять панахиду. До участі запрошують усіх містян, аби вшанувати пам’ять усіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день річниці масових рострілів під Час Революції Гідності ковельчан запрошують на урочистості з вшанування Героїв Небесної Сотні.Про це повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.20 лютого о 14-ій годині біля пам’ятника борцям за волю України на бульварі Лесі Українки відбудеться захід, приурочений Дню Героїв Небесної Сотні. Також священнослужителі відправлять панахиду. До участі запрошують усіх містян, аби вшанувати пам’ять усіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

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