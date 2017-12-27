Відома поетеса презентувала у Луцьку свої вірші

Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».

Дійсто відбулося 16 лютого у книгарні "Є",



Саме з вырша «Никогда мы не будем братьями» і розпочалася творча кар’єра молодої поетеси. Під час презентації дівчина розповіла про те, що до Майдану була повністю російськомовною і писала свої вірші лише на російській мові. Збірка «Це моя і твоя війна» – друга книга Анастасії. На відміну від першої, у ній не лише громадянська тематика, а й інтимна лірика та вірші про любов. Новостворена книга насичена цікавими ілюстраціями.



Авторка зізналася, що з моменту виникнення ідеї до часу створення книги пройшло два роки. Анастасія розповіла, що часто читає свої вірші перед військовими і надихається їх подвигами.



«Спілкуючи з ними розумію, що кожен з них особливий і має свою історію. Кожен гідний свого твору, своєї книжки, свого кіно», – зауважила вона. Дівчина зізналася, що товаришує з Іваном Малковичем та читає твори Ліни Костенко.



Поетеса зауважила, що з радістю приїде на луцький фестиваль «Бандерштат», якщо організатори запросять її для участі. Читати вірші Анастасія Дмитрук розпочала з найвідомішого свого твору «Никогда мы не будем братьями». Згодом вона презентувала ще десяток поетичних творів.



На завершення дійства поетеса подякувала присутнім за емоції, а в замін отримала квіти подарунки та аплодисменти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поетеса, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».Дійсто відбулося 16 лютого у книгарні "Є", пише "Волинська правда".Саме з вырша «Никогда мы не будем братьями» і розпочалася творча кар’єра молодої поетеси. Під час презентації дівчина розповіла про те, що до Майдану була повністю російськомовною і писала свої вірші лише на російській мові. Збірка «Це моя і твоя війна» – друга книга Анастасії. На відміну від першої, у ній не лише громадянська тематика, а й інтимна лірика та вірші про любов. Новостворена книга насичена цікавими ілюстраціями.Авторка зізналася, що з моменту виникнення ідеї до часу створення книги пройшло два роки. Анастасія розповіла, що часто читає свої вірші перед військовими і надихається їх подвигами.«Спілкуючи з ними розумію, що кожен з них особливий і має свою історію. Кожен гідний свого твору, своєї книжки, свого кіно», – зауважила вона. Дівчина зізналася, що товаришує зта читає твориПоетеса зауважила, що з радістю приїде на луцький фестиваль «Бандерштат», якщо організатори запросять її для участі. Читати вірші Анастасія Дмитрук розпочала з найвідомішого свого твору «Никогда мы не будем братьями». Згодом вона презентувала ще десяток поетичних творів.На завершення дійства поетеса подякувала присутнім за емоції, а в замін отримала квіти подарунки та аплодисменти.

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