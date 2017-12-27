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Відома поетеса презентувала у Луцьку свої вірші

Відома поетеса презентувала у Луцьку свої вірші
Поетеса Анастасія Дмитрук, яка пролавилася віршем "Никогда мы не будем братьями", презентувала у Луцьку збірку «Це моя і твоя війна».
Дійсто відбулося 16 лютого у книгарні "Є", пише "Волинська правда".

Саме з вырша «Никогда мы не будем братьями» і розпочалася творча кар’єра молодої поетеси. Під час презентації дівчина розповіла про те, що до Майдану була повністю російськомовною і писала свої вірші лише на російській мові. Збірка «Це моя і твоя війна» – друга книга Анастасії. На відміну від першої, у ній не лише громадянська тематика, а й інтимна лірика та вірші про любов. Новостворена книга насичена цікавими ілюстраціями.

Авторка зізналася, що з моменту виникнення ідеї до часу створення книги пройшло два роки. Анастасія розповіла, що часто читає свої вірші перед військовими і надихається їх подвигами.

«Спілкуючи з ними розумію, що кожен з них особливий і має свою історію. Кожен гідний свого твору, своєї книжки, свого кіно», – зауважила вона. Дівчина зізналася, що товаришує з Іваном Малковичем та читає твори Ліни Костенко.

Поетеса зауважила, що з радістю приїде на луцький фестиваль «Бандерштат», якщо організатори запросять її для участі. Читати вірші Анастасія Дмитрук розпочала з найвідомішого свого твору «Никогда мы не будем братьями». Згодом вона презентувала ще десяток поетичних творів.

На завершення дійства поетеса подякувала присутнім за емоції, а в замін отримала квіти подарунки та аплодисменти.

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Теги: Анастасія Дмитрук, Луцьк, презентація
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Коментарі 1
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