У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»

Нетверезий чоловік, якого побитим знайшли на заправці та викликали для нього «швидку», із кулаками накинувся на медиків.Інцидент трапився 17 лютого, – повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Так, фельдшерська бригада Луцького міського відділення ЕМД виїхала на виклик в один з мікрорайонів Луцька. Викликали медиків працівники поліції, які на одній із автозаправок виявили побитого чоловіка.Прибувши на місце події, фельдшер спробував оглянути потерпілого. Проте, замість того щоб дати себе оглянути, нетверезий чоловік повівся агресивно, при цьому висловлюючи нецензурну лайку і погрози. Працівники поліції стримували пацієнта, але він несподівано спрямував свою агресію на медика і кинувся на нього з кулаками.Працівники поліції затримали нападника і наклали на нього кайданки.«Тим часом фельдшер із багаторічним стажем оговтується від нападу та запевняє, що отриманий стрес, забруднений одяг, ніщо в порівнянні з приниженням, якого він зазнав виконуючи свій професійний обов’язок», – йдеться в повідомленні.