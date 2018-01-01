вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»

У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»
Нетверезий чоловік, якого побитим знайшли на заправці та викликали для нього «швидку», із кулаками накинувся на медиків.

Інцидент трапився 17 лютого, – повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, фельдшерська бригада Луцького міського відділення ЕМД виїхала на виклик в один з мікрорайонів Луцька. Викликали медиків працівники поліції, які на одній із автозаправок виявили побитого чоловіка.

Прибувши на місце події, фельдшер спробував оглянути потерпілого. Проте, замість того щоб дати себе оглянути, нетверезий чоловік повівся агресивно, при цьому висловлюючи нецензурну лайку і погрози. Працівники поліції стримували пацієнта, але він несподівано спрямував свою агресію на медика і кинувся на нього з кулаками.

Працівники поліції затримали нападника і наклали на нього кайданки.

«Тим часом фельдшер із багаторічним стажем оговтується від нападу та запевняє, що отриманий стрес, забруднений одяг, ніщо в порівнянні з приниженням, якого він зазнав виконуючи свій професійний обов’язок», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, побиття, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ще одна людина захворіла на хворобу Боткіна
Сьогодні, 15:49
У Луцьку відкрилася «натівська» виставка
Сьогодні, 15:47
У Луцьку п’яний пацієнт кинувся з кулаками на лікаря «швидкої»
Сьогодні, 15:41
Волинянин катався на авто зі зброєю
Сьогодні, 15:32
Віртуальне одруження та випуск магістрів. Добрі новини Волині
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
У Львові хлопці влаштували побоїще через дівчину. ВІДЕО У Львові хлопці влаштували побоїще через дівчину. ВІДЕО
12 лютий, 16:21
На Волині біля бару побилися чоловіки На Волині біля бару побилися чоловіки
06 лютий, 16:36
Вчепилась у волосся і вдарила у живіт: школярки побились через хлопця Вчепилась у волосся і вдарила у живіт: школярки побились через хлопця
26 січень, 09:52
Приревнував: п’яний лучанин до крові побив дружину. ФОТО Приревнував: п’яний лучанин до крові побив дружину. ФОТО
25 січень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
Сьогодні, 07:41
 1
Лісівники показали, як підкорюють волинські джунглі. ФОТО
18 лютий, 12:55
 1
«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему
Сьогодні, 16:41
 0
Лучан кличуть на зустріч із музикантами «Давньої казки»
Сьогодні, 16:18
 0
Зросте вартість передплати на газети
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8