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На «Ягодині» у киянина вилучили холодну зброю

На «Ягодині» у киянина вилучили холодну зброю
На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці вилучили в автомобілі під керуванням жителя Київської області холодну зброю.

Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.

Учора вранці в автомобілі DAF, який виїздив із території України, правоохоронці виявили саморобний ніж. Його вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За кермом траснпортного засобу перебував 40-річний житель Київської області.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Любомльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Цього ж дня в Луцьку на вулиці В'ячеслава Хурсенка співробітники кримінальної поліції виявили в 35-річного місцевого жителя мисливський ніж із характерними ознаками холодної зброї. Небезпечну знахідку вилучили й направили на проведення експертизи.

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Теги: ніж, холодна зброя, Ягодин
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