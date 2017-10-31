На «Ягодині» у киянина вилучили холодну зброю
Сьогодні, 16:20
На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці вилучили в автомобілі під керуванням жителя Київської області холодну зброю.
Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.
Учора вранці в автомобілі DAF, який виїздив із території України, правоохоронці виявили саморобний ніж. Його вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За кермом траснпортного засобу перебував 40-річний житель Київської області.
За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Любомльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Цього ж дня в Луцьку на вулиці В'ячеслава Хурсенка співробітники кримінальної поліції виявили в 35-річного місцевого жителя мисливський ніж із характерними ознаками холодної зброї. Небезпечну знахідку вилучили й направили на проведення експертизи.
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Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.
Учора вранці в автомобілі DAF, який виїздив із території України, правоохоронці виявили саморобний ніж. Його вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. За кермом траснпортного засобу перебував 40-річний житель Київської області.
За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі Любомльського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 грн., або громадських робіт на строк від 120 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Цього ж дня в Луцьку на вулиці В'ячеслава Хурсенка співробітники кримінальної поліції виявили в 35-річного місцевого жителя мисливський ніж із характерними ознаками холодної зброї. Небезпечну знахідку вилучили й направили на проведення експертизи.
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