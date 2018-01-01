Поліція розшукує волинянина за підозрою у вбивстві

Олександра Богдана за підозрою у скоєнні злочину.



Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Богдана Олександра Анатолійовича, 21 липня 1984 року народження, уродженець та житель міста Любомль, за підозрою в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів:

0991420382 або «102».

Конфіденційність гарантується.



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