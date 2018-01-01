Поліція розшукує волинянина за підозрою у вбивстві
Сьогодні, 16:33
Правоохоронці розшукують жителя міста Любомль Олександра Богдана за підозрою у скоєнні злочину.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Богдана Олександра Анатолійовича, 21 липня 1984 року народження, уродженець та житель міста Любомль, за підозрою в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів:
0991420382 або «102».
Конфіденційність гарантується.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує Богдана Олександра Анатолійовича, 21 липня 1984 року народження, уродженець та житель міста Любомль, за підозрою в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цієї людини просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів:
0991420382 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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