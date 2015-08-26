У Луцьку на половину подорожчає реклама

У Луцьку підвищили плату за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів. Ціну на послугу підвищили на 49% . Таким чином, за 2018 рік місто зможе заробити 10 млн грн.Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради.Члени виконкому розглядали проект рішення «Про збільшення базового тарифу в розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Луцька».За словами директора управління розвитку підприємництва та реклами, підвищення базового тарифу дасть змогу забезпечити зростання надходжень до бюджету міста. Окрім того, умови зростання ціни «диктує» сам ринок.Зрештою, члени виконкому проголосували за підняття базового тарифу. Його зростання відбудеться з 1 березня і триватиме до 31 грудня. Загалом розміщення реклами подорожчає на 49%.У пояснювальній записці до проекту рішення йдеться, що із застосуванням збільшеного базового тарифу на 49% за наявності рекламних конструкцій на рівні 2017 року та 100% оплати за їх розміщення, з врахуванням інфляції за 2017 рік планується надходження до бюджету міста обсягом 10 млн.