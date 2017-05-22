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У Нововолинську змагались тенісисти-аматори

У Нововолинську змагались тенісисти-аматори
У Нововолинську відбувся чемпіонат з настільного тенісу серед аматорів 35+.

Про це повідомляє прес-служба Нововолинської міської ради.

Нещодавно на базі дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Нововолинської міської ради проходив чемпіонат міста з настільного тенісу серед аматорів 35 +. За першість Кубка змагалися більше 20 учасників.

За результатами проведення двох фінальних турнірів перше місце вибороли Олег Собчик та Андрій Іващенко. Другу сходинку посіли Сергій Проточук та Василь Козачук. На третьому місці - Володимир Ковальчук та Василь Ковальчук.

Змагання відбулися з ініціативи міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та за підтримки відділу у справах молоді і спорту міськвиконкому.

Переможці та призери нагороджені Кубками, медалями та грамотами від організаторів.

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Теги: Нововолинськ, змагання, теніс, спорт для всіх
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