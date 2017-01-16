На волинському водосховищі зимує безліч лебедів





Про це пише Олесь Федорович на шпальтах видання



Птахи мирно плавають, їх багато, і вони допомагають одне одному чистити пір’я, захищатися від хижих звірів і не дають морозові скувати невеличку ділянку водойми, яку облюбували.



«Сюди, щоб побачити цих красенів, приїжджають жителі з міста, довколишніх сіл, підгодовують та фотографуються з лебедями, які, звиклі до людської присутності та уваги, підпливають досить близько й іноді навіть беруть частування з людських рук», - розповідає житель села Брониця Олександр Нікітчук, який теж доглядає за птахами.



Місцеві допомагають їм вижити усіма способами, адже їжі птахам зараз майже не знайти.



«Ми стараємося підгодовувати лебедів як можемо. Вони такі голодні, що хліб виривають майже із рук. У пошуках їжі птахи часто відлітають, але під вечір, як правило, вертаються сюди знову», - додає Олександр.







Птахи прилетіли сюди ще восени і, певно, відлетять навесні, коли потепліє. Адже влітку останніх років десять, кажуть, тут постійно гніздиться пара білосніжних лебедів і більше нікого з лебединої родини сюди в цю пору не допускає.



В Україні є лебеді як перелітні, так і ті, що лишаються на зиму. Зазвичай вони зимують на берегах Чорного та Каспійського морів. Але можуть лишатися і у нас, бо у них досить тепле пір’я. Головне для них у цю пору — клаптик незамерзлої водойми. І місце на броницькій водоймі птахам, схоже, подобається, а селяни своєю чергою тішаться, що мають таких величних сусідів, від яких віє позитивною енергетикою. Особливо в цю холодну пору.



Ось тільки орнітологи не рекомендують годувати щедро птахів хлібом, від якого у лебедів може захворіти шлунок. Хіба що можна кидати їм білий хліб, але найкраще годувати посіченими овочами, кукурудзою та пшеницею. Можна давати їм і рибу. А ось зерно найкраще сипати на лід, а не у воду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нині на невеликій ділянці водного плеса Броницького водосховища, яку не скувала повністю крига, плаває близько сотні лебедів.Про це пишена шпальтах видання Полісся Птахи мирно плавають, їх багато, і вони допомагають одне одному чистити пір’я, захищатися від хижих звірів і не дають морозові скувати невеличку ділянку водойми, яку облюбували.«Сюди, щоб побачити цих красенів, приїжджають жителі з міста, довколишніх сіл, підгодовують та фотографуються з лебедями, які, звиклі до людської присутності та уваги, підпливають досить близько й іноді навіть беруть частування з людських рук», - розповідає житель села Брониця, який теж доглядає за птахами.Місцеві допомагають їм вижити усіма способами, адже їжі птахам зараз майже не знайти.«Ми стараємося підгодовувати лебедів як можемо. Вони такі голодні, що хліб виривають майже із рук. У пошуках їжі птахи часто відлітають, але під вечір, як правило, вертаються сюди знову», - додає Олександр.Птахи прилетіли сюди ще восени і, певно, відлетять навесні, коли потепліє. Адже влітку останніх років десять, кажуть, тут постійно гніздиться пара білосніжних лебедів і більше нікого з лебединої родини сюди в цю пору не допускає.В Україні є лебеді як перелітні, так і ті, що лишаються на зиму. Зазвичай вони зимують на берегах Чорного та Каспійського морів. Але можуть лишатися і у нас, бо у них досить тепле пір’я. Головне для них у цю пору — клаптик незамерзлої водойми. І місце на броницькій водоймі птахам, схоже, подобається, а селяни своєю чергою тішаться, що мають таких величних сусідів, від яких віє позитивною енергетикою. Особливо в цю холодну пору.Ось тільки орнітологи не рекомендують годувати щедро птахів хлібом, від якого у лебедів може захворіти шлунок. Хіба що можна кидати їм білий хліб, але найкраще годувати посіченими овочами, кукурудзою та пшеницею. Можна давати їм і рибу. А ось зерно найкраще сипати на лід, а не у воду.

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