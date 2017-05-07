У Луцьку запрошують на спектакль для жінок
23 лютий, 20:19
Театр «ГаРмИдЕр» у неділю, 4 березня, о 17:00 зіграє форум-спектакль «Казки Ж» у атмосферному місці — коворкінг-центрі «А-В HUB», який знаходиться у приміщенні бібліотеки СНУ імені Лесі Українки на 5-у поверсі.
«У вузькому колі поговоримо про наші мрії, розчарування, проблеми й спробуємо «написати» власні продовження відомих казок. А ще разом приготуємо Коктейль успішної жінки і, звісно, разом ним посмакуємо», - пишуть організатори.
У цьому форум-спектаклі, який створили за підтримки «Українського жіночого фонду» і «Корпорації щастя», розмова із залом є важливішою за гру на сцені. Актриси розігрують лише частину історій казкових героїнь, а розплутувати клубок проблем охоче беруться глядачки, також постаючи в тих чи інших ролях. Навіть умовний поділ на сцену і зал зникає.
У атмосфері, побудованій на відвертості, довірі, приправленій жартами та самоіронією, учасниці шукають вихід з тієї чи іншої ситуації, що склалася із Попелюшкою, Принцесою, Сніговою королевою чи Білосніжкою.
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«У вузькому колі поговоримо про наші мрії, розчарування, проблеми й спробуємо «написати» власні продовження відомих казок. А ще разом приготуємо Коктейль успішної жінки і, звісно, разом ним посмакуємо», - пишуть організатори.
У цьому форум-спектаклі, який створили за підтримки «Українського жіночого фонду» і «Корпорації щастя», розмова із залом є важливішою за гру на сцені. Актриси розігрують лише частину історій казкових героїнь, а розплутувати клубок проблем охоче беруться глядачки, також постаючи в тих чи інших ролях. Навіть умовний поділ на сцену і зал зникає.
У атмосфері, побудованій на відвертості, довірі, приправленій жартами та самоіронією, учасниці шукають вихід з тієї чи іншої ситуації, що склалася із Попелюшкою, Принцесою, Сніговою королевою чи Білосніжкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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