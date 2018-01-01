27 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкує день народження директор ЗОШ №1 Андрій Киця (на фото).
Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.
Основною метою проведення Дня є поширення інформації про полярних ведмедів і привернення уваги суспільства до необхідності їх охорони.
Також йдеться про необхідність вирішувати проблему танення полярних льодів — основну причину загрози зникнення популяцій полярних ведмедів.
Ще однією причиною, яка загрожує життю білих ведмедів, є розробка нафтових родовищ з подальшим забрудненням навколишнього середовища.
Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
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Іменини цього дня святкують Веніамін, Кирило, Михайло, Костянтин, Федір.
Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, любові та достатку.
Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день полярного ведмедя.
Основною метою проведення Дня є поширення інформації про полярних ведмедів і привернення уваги суспільства до необхідності їх охорони.
Також йдеться про необхідність вирішувати проблему танення полярних льодів — основну причину загрози зникнення популяцій полярних ведмедів.
Ще однією причиною, яка загрожує життю білих ведмедів, є розробка нафтових родовищ з подальшим забрудненням навколишнього середовища.
Якщо ви бажаєте привітати зі святом своїх рідних, знайомих чи друзів, тоді звертайтесь до нашого рекламного відділу: 066 644 83 28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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