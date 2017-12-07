У «PremierCity» останні дні знижок

В кінотеатрі "PremierCity" завершується неймовірна акція.Придбавши квиток у кіно до кінця лютого глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки, - повідомляє прес-служба закладу.Лише два дні до завершення зими й стільки ж залишилося до кінця акції у кінотеатр "PremierCity". Сьогодні й завтра усі, хто придбає квиточок в кінотеатрі мають нагоду купити попкорн, чи інші улюблені снеки й напої зі знижкою 50%.Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.Акція діє до кінця лютого.