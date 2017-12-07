У «PremierCity» останні дні знижок
Сьогодні, 19:21
В кінотеатрі "PremierCity" завершується неймовірна акція.
Придбавши квиток у кіно до кінця лютого глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки, - повідомляє прес-служба закладу.
Лише два дні до завершення зими й стільки ж залишилося до кінця акції у кінотеатр "PremierCity". Сьогодні й завтра усі, хто придбає квиточок в кінотеатрі мають нагоду купити попкорн, чи інші улюблені снеки й напої зі знижкою 50%.
Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.
Акція діє до кінця лютого.
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Придбавши квиток у кіно до кінця лютого глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки, - повідомляє прес-служба закладу.
Лише два дні до завершення зими й стільки ж залишилося до кінця акції у кінотеатр "PremierCity". Сьогодні й завтра усі, хто придбає квиточок в кінотеатрі мають нагоду купити попкорн, чи інші улюблені снеки й напої зі знижкою 50%.
Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.
Акція діє до кінця лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На похуй те портсіті і які там знижки .
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