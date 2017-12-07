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У «PremierCity» останні дні знижок

У «PremierCity» останні дні знижок
В кінотеатрі "PremierCity" завершується неймовірна акція.

Придбавши квиток у кіно до кінця лютого глядач може отримати знижку на попкорн та інші снеки, - повідомляє прес-служба закладу.

Лише два дні до завершення зими й стільки ж залишилося до кінця акції у кінотеатр "PremierCity". Сьогодні й завтра усі, хто придбає квиточок в кінотеатрі мають нагоду купити попкорн, чи інші улюблені снеки й напої зі знижкою 50%.

Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею, стало ще доступніше.

Акція діє до кінця лютого.
У «PremierCity» останні дні знижок



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Теги: ПортCity, Premier city, кіно
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Коментарі 1
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На похуй те портсіті і які там знижки .
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