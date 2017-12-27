Як придбати дрова у лісгоспах Волині

Лісівники області готові і мають можливість задовільнити потреби населення, установ та організацій у дровах паливних.Для того, щоб придбати дрова паливні у лісгоспах Волині, необхідно зробити відповідну заявку, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.Зазначається, що на сайті ВОУЛМГ – lis.volyn.ua – у рубриці «Заготівля та реалізація дров паливних» подані контакти - мобільні телефони осіб, відповідальних за реалізацію дров у кожному лісгоспі.Також можна зателефонувати безпосередньо у лісогосподарське підприємство, що у вашому районі, або ж написати на електронну адресу підприємства.