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Як придбати дрова у лісгоспах Волині

Як придбати дрова у лісгоспах Волині
Лісівники області готові і мають можливість задовільнити потреби населення, установ та організацій у дровах паливних.

Для того, щоб придбати дрова паливні у лісгоспах Волині, необхідно зробити відповідну заявку, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.

Зазначається, що на сайті ВОУЛМГ – lis.volyn.ua – у рубриці «Заготівля та реалізація дров паливних» подані контакти - мобільні телефони осіб, відповідальних за реалізацію дров у кожному лісгоспі.

Також можна зателефонувати безпосередньо у лісогосподарське підприємство, що у вашому районі, або ж написати на електронну адресу підприємства.



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Теги: дрова, лісівники
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