Як придбати дрова у лісгоспах Волині
27 лютий, 21:01
Лісівники області готові і мають можливість задовільнити потреби населення, установ та організацій у дровах паливних.
Для того, щоб придбати дрова паливні у лісгоспах Волині, необхідно зробити відповідну заявку, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Зазначається, що на сайті ВОУЛМГ – lis.volyn.ua – у рубриці «Заготівля та реалізація дров паливних» подані контакти - мобільні телефони осіб, відповідальних за реалізацію дров у кожному лісгоспі.
Також можна зателефонувати безпосередньо у лісогосподарське підприємство, що у вашому районі, або ж написати на електронну адресу підприємства.
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Для того, щоб придбати дрова паливні у лісгоспах Волині, необхідно зробити відповідну заявку, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.
Зазначається, що на сайті ВОУЛМГ – lis.volyn.ua – у рубриці «Заготівля та реалізація дров паливних» подані контакти - мобільні телефони осіб, відповідальних за реалізацію дров у кожному лісгоспі.
Також можна зателефонувати безпосередньо у лісогосподарське підприємство, що у вашому районі, або ж написати на електронну адресу підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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