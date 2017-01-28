Волинянка влаштувала акцію для порятунку безпритульних тварин
Сьогодні, 17:52
Волинянка Юля Собуцька разом зі своїми батьками у Ківерцях розпочала акцію для підгодівлі безпритульних тварин.
Поблизу міської автостанції сім'я поставила посуд для безпритульних собак, прикріпивши табличку з написом «Корм для безпритульних тварин», - пише Район.Ківерці.
Юля розповідає, що принцип акції простий: робити такі таблички, ставити ємкість для їжі, ну і, звичайно, приносити їжу.
Зізнається, цю ідею взяла з закордонної практики. В інших країнах на вулицях встановлюють спеціальні бокси, в які люди кидають гроші, а звідти сиплеться їжа для безпритульних тварин.
«Вирішили з моїми батьками втілити таку ідею і у нас в Ківерцях, але так як у нас немає коштів поставити такий бокс, зробили з чого могли: тато написав табличку, а ми з мамою вчепили її там, де завжди гуляють собаки і ходить багато людей», – розповідає дівчина.
Тож, віднині кожен, хто матиме бажання нагодувати голодну тварину, зможе залишити їжу у ємкості. Сім'я Собуцьких тепер щоранку і по можливості ввечері приносить туди харчі та закликає усіх небайдужих ківерчан та гостей міста долучатися до акції.
«Не будьте байдужими! Замість того, щоб викидати залишки їжі в смітник, ви можете допомогти вижити безпритульним тваринам», – зазначає Юля.
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Поблизу міської автостанції сім'я поставила посуд для безпритульних собак, прикріпивши табличку з написом «Корм для безпритульних тварин», - пише Район.Ківерці.
Юля розповідає, що принцип акції простий: робити такі таблички, ставити ємкість для їжі, ну і, звичайно, приносити їжу.
Зізнається, цю ідею взяла з закордонної практики. В інших країнах на вулицях встановлюють спеціальні бокси, в які люди кидають гроші, а звідти сиплеться їжа для безпритульних тварин.
«Вирішили з моїми батьками втілити таку ідею і у нас в Ківерцях, але так як у нас немає коштів поставити такий бокс, зробили з чого могли: тато написав табличку, а ми з мамою вчепили її там, де завжди гуляють собаки і ходить багато людей», – розповідає дівчина.
Тож, віднині кожен, хто матиме бажання нагодувати голодну тварину, зможе залишити їжу у ємкості. Сім'я Собуцьких тепер щоранку і по можливості ввечері приносить туди харчі та закликає усіх небайдужих ківерчан та гостей міста долучатися до акції.
«Не будьте байдужими! Замість того, щоб викидати залишки їжі в смітник, ви можете допомогти вижити безпритульним тваринам», – зазначає Юля.
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Коментарі 1
Ініціатива звично ж супер! Але перш за все наш народ треба привчити не викидати тварин на вулицю! Тоді і правда буде як в Європі!
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