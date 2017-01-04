Безхатченки ігнорують пункти обігріву в Луцьку





Про це йдеться у матеріалі Людмили Роспопи на шпальтах



Серед оприлюднених в мережі адрес пунктів обігріву вдалося знайти 3. Винниченка, 41 – біля приміщень «Луцькводоканалу», Данила Галицького, 18 – у територіальному центрі соціального обслуговування, а також на Станіславського – на території церкви «Фіміам».



На вулиці Винниченка – зачинені двері будівлі та замкнені залізні ворота. Люди на вулиці порадили обійти приміщення. Поза ним на підвищенні поблизу житлових будинків стоїть напівзруйнована цегляна споруда. Туди ведуть людські сліди. Місцеві натякають, що часто безхатьки ночують там. Обігріваються вони, за словами перехожих, своїми методами.



Наступним пунктом став Територіальний центр соціального обслуговування, що у Старому місті. В коридорі біля входу на лавці сидів старий чоловік. Грівся.



Директорка центру Галина Шатецька пояснює, що пункт обігріву – то додаткова послуга, яку надає центр у зимовий період. Діяльність закладу поширюється на людей похилого віку, людей з інвалідністю,а також тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Вони можуть тут поїсти, помитися, скористатися послугами перукаря, взяти одяг у кімнаті дарованих речей, а також провести час за приємним читанням.



Безхатьки приходять в основному, аби поїсти. Часто навіть просто «закусити». Особливих вимог до тих, хто хоче допомоги, тут не мають. Люди можуть приходити і нетверезими. Жінка пояснює, що в такий холод нікому у обігріві, їжі і теплих речах не відмовляють. Попри все, обігріватися приходить близько чотирьох безхатьків на добу.



Вдень луцькі безпритульні можуть перебувати у пункті обігріву. А от ночувати вони приходять до єдиного у місті пункту нічного перебування, що знаходиться на території церкви «Фіміам». Тут, однак, вимоги суворіші: кожен, хто бажає переночувати, повинен мати довідку з інфекційної лікарні, а також бути абсолютно тверезим. Саме другий пункт найчастіше відлякує безхатьків. Тому здавалося б мізерні 12 ліжок у закладі майже завжди порожні. Найбільша кількість людей, які тут ночували одночасно – 6 осіб.



Черговий нічліжки Володимир Чайковський пояснює, що для того, аби можна було реально допомогти безхатькам, потрібно створити реінтеграційний центр, де можна було би реабілітувати навіть тих, хто приходить п’яним. Такий центр колись планували відкрити у місті поблизу цукрового заводу, однак тоді громада збунтувалася, і тепер безхатьки залишаються на вулиці, сам-на-сам зі своїми проблемами.



Є серед них і ті, хто готовий змінитися. Прикладом є Володимир, який вже кілька років приходить сюди ночувати. Після перебування у місцях позбавлення волі, чоловік змінився: відновив документи, взявся до роботи, не вживає алкоголю. Часто він допомагає по господарству на території церкви.



За останніми даними, у місті зареєстровано більше шести сотень людей без визначеного місця проживання. Шестеро з них гріються у нічліжці. Ще четверо – на пункті обігріву.



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