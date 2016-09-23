У Луцьку облаштували мусульманське кладовище





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Після анексії Криму Алім разом із батьками переїхав жити на Волинь. Тут став волонтером: в одному із луцьких гаражів чоловік робить буржуйки, маскувальні сітки, скоби для бліндажів.



2 роки тому раптово помер батько Аліма. На Волині мусульманського кладовища на той час не було, тому тіло довелося везти за 150 кілометрів від Луцька – у Львів. За ісламським обрядом померлого потрібно поховати в той же день до заходу сонця, каже Алім. Саме після цього випадку кримчани звернулися до влади.



Голова громадської організації «Кримські татари Волині» Зейнідінов розповідає: «Нам виділили той сектор 5 соток, промоніторили, скільки в Луцьку проживає мусульман. Я зустрічався із представниками різних діаспор. Із розрахунку 200-300 осіб на Луцьк виділили нам цей сектор. Тут у нас інвентар є для захоронення, обрядів. Будемо облаштовуватися далі. Ось плити, буде доріжка бетонна…»



Доки мусульманське кладовище кримчани доводять до ладу, тут уже є 2 захоронення за ісламським обрядом.



Лише у трьох областях України виділили землю для захоронень за ісламським обрядом: Львів, Луцьк і Дніпропетровськ. Навіть у Києві немає кладовища для захоронення за ісламським обрядом. Це дуже велика проблема, адже в Україні проживає багато мусульман.



У майбутньому мусульмани планують у Луцьку збудувати ще й мечеть.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із переселенням кримських татар в інші області України виникла проблема захоронення мусульман. Актуальне це питання і в Луцьку.Про це повідомляє ВРД НСТУ Після анексії Кримуразом із батьками переїхав жити на Волинь. Тут став волонтером: в одному із луцьких гаражів чоловік робить буржуйки, маскувальні сітки, скоби для бліндажів.2 роки тому раптово помер батько Аліма. На Волині мусульманського кладовища на той час не було, тому тіло довелося везти за 150 кілометрів від Луцька – у Львів. За ісламським обрядом померлого потрібно поховати в той же день до заходу сонця, каже Алім. Саме після цього випадку кримчани звернулися до влади.Голова громадської організації «Кримські татари Волині»розповідає: «Нам виділили той сектор 5 соток, промоніторили, скільки в Луцьку проживає мусульман. Я зустрічався із представниками різних діаспор. Із розрахунку 200-300 осіб на Луцьк виділили нам цей сектор. Тут у нас інвентар є для захоронення, обрядів. Будемо облаштовуватися далі. Ось плити, буде доріжка бетонна…»Доки мусульманське кладовище кримчани доводять до ладу, тут уже є 2 захоронення за ісламським обрядом.Лише у трьох областях України виділили землю для захоронень за ісламським обрядом: Львів, Луцьк і Дніпропетровськ. Навіть у Києві немає кладовища для захоронення за ісламським обрядом. Це дуже велика проблема, адже в Україні проживає багато мусульман.У майбутньому мусульмани планують у Луцьку збудувати ще й мечеть.

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