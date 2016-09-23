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У Луцьку облаштували мусульманське кладовище

У Луцьку облаштували мусульманське кладовище
Із переселенням кримських татар в інші області України виникла проблема захоронення мусульман. Актуальне це питання і в Луцьку.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Після анексії Криму Алім разом із батьками переїхав жити на Волинь. Тут став волонтером: в одному із луцьких гаражів чоловік робить буржуйки, маскувальні сітки, скоби для бліндажів.

2 роки тому раптово помер батько Аліма. На Волині мусульманського кладовища на той час не було, тому тіло довелося везти за 150 кілометрів від Луцька – у Львів. За ісламським обрядом померлого потрібно поховати в той же день до заходу сонця, каже Алім. Саме після цього випадку кримчани звернулися до влади.

Голова громадської організації «Кримські татари Волині» Зейнідінов розповідає: «Нам виділили той сектор 5 соток, промоніторили, скільки в Луцьку проживає мусульман. Я зустрічався із представниками різних діаспор. Із розрахунку 200-300 осіб на Луцьк виділили нам цей сектор. Тут у нас інвентар є для захоронення, обрядів. Будемо облаштовуватися далі. Ось плити, буде доріжка бетонна…»

Доки мусульманське кладовище кримчани доводять до ладу, тут уже є 2 захоронення за ісламським обрядом.

Лише у трьох областях України виділили землю для захоронень за ісламським обрядом: Львів, Луцьк і Дніпропетровськ. Навіть у Києві немає кладовища для захоронення за ісламським обрядом. Це дуже велика проблема, адже в Україні проживає багато мусульман.

У майбутньому мусульмани планують у Луцьку збудувати ще й мечеть.

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Теги: мусульмани, кладовище, Луцьк
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