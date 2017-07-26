У Рівному біля школи знайшли бойову гранату. ФОТО





Про це повідомляє



Повідомлення про "знахідку" надійшло до правоохоронців близько 8:00 від місцевого мешканця. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, експерти, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, рятувальники та екстрені служби.



Поліцейські одразу забезпечили охорону вибухового предмету, заблокували проїзд транспорту, та організували безпечний прохід дітей у школу.



За результатами огляду стало відомо, що це граната РГД-5. Її поліцейські привели у безпечний стан, від’єднавши запал від корпусу, та вилучили для проведення експертизи.



"Завдяки пильності громадян та кваліфікованим діям поліцейських ніхто не постраждав. Навчальний процес і робота держустанови розпочалися у звичному режимі", йдеться у повідомлені.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у Рівному сьогодні, 28 лютого, на території однієї із держустанов, неподалік місцевої школи, правоохоронці вилучили бойову гранату.Про це повідомляє прес-центр обласної поліції.Повідомлення про "знахідку" надійшло до правоохоронців близько 8:00 від місцевого мешканця. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, експерти, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, рятувальники та екстрені служби.Поліцейські одразу забезпечили охорону вибухового предмету, заблокували проїзд транспорту, та організували безпечний прохід дітей у школу.За результатами огляду стало відомо, що це граната РГД-5. Її поліцейські привели у безпечний стан, від’єднавши запал від корпусу, та вилучили для проведення експертизи."Завдяки пильності громадян та кваліфікованим діям поліцейських ніхто не постраждав. Навчальний процес і робота держустанови розпочалися у звичному режимі", йдеться у повідомлені.

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