У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів

Луцький підприємець повідомив, що його колега планує відмовитися від дозволів на білборди в місті.Про це Павло Цапюк написав у Facebook."Телефонує знайомий. Каже, завтра йде відмовлятись від двох дозволів на білборди. Платив місту 1300 грн в грудні. 4600 грн вже не потягне платити. Ось як омріяні 10 000 000 перетворюються на 0. Чиновники блін", - лаконічно повідомив він.