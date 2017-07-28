вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів

У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Луцький підприємець повідомив, що його колега планує відмовитися від дозволів на білборди в місті.

Про це Павло Цапюк написав у Facebook.

"Телефонує знайомий. Каже, завтра йде відмовлятись від двох дозволів на білборди. Платив місту 1300 грн в грудні. 4600 грн вже не потягне платити. Ось як омріяні 10 000 000 перетворюються на 0. Чиновники блін", - лаконічно повідомив він.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО РІЗКЕ ЗДОРОЖЧАННЯ РЕКЛАМИ В ЛУЦЬКУ ТА РЕАКЦІЮ БІЗНЕСУ НА ЦЕ РІШЕННЯ ВЛАДИ ЛУЦЬКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога реклама, проблема, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
«Укропівська» більшість в Луцькраді «протягнула» скандальні земельні питання. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 березня
Сьогодні, 20:00
До луцького музею передали книги з приватної колекції Євгена Сверстюка
Сьогодні, 19:54
У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Сьогодні, 19:41
Школи у Камінь-Каширському районі - на карантині
Сьогодні, 19:28
У «StrikeCity» дітей безкоштовно вчитимуть гри у боулінгу
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
У Луцьку з'явилися «криваві» білборди. ФОТО У Луцьку з'явилися «криваві» білборди. ФОТО
28 лютий, 16:19
«Шокова терапія», - член виконкому Луцькради про нові ціни на рекламу «Шокова терапія», - член виконкому Луцькради про нові ціни на рекламу
23 лютий, 18:48
Більше грошей і порядку: посадовець прокоментував здорожчання реклами в Луцьку Більше грошей і порядку: посадовець прокоментував здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 13:29
У селі на Волині вирішили проблему низької ціни на молоко У селі на Волині вирішили проблему низької ціни на молоко
28 липень, 2017, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилась книга про бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 18:35
 1
«Дно пробите»: реакція лучан у Facebook на ухвалення скандальних земельних питань
Сьогодні, 08:48
 1
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку таки буде сквер, через який сварилося півміста
28 лютий, 15:53
 1
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
 1
Медіа
відео
1/8