У Луцьку підприємці починають відмовлятися від білбордів
Сьогодні, 19:41
Луцький підприємець повідомив, що його колега планує відмовитися від дозволів на білборди в місті.
Про це Павло Цапюк написав у Facebook.
"Телефонує знайомий. Каже, завтра йде відмовлятись від двох дозволів на білборди. Платив місту 1300 грн в грудні. 4600 грн вже не потягне платити. Ось як омріяні 10 000 000 перетворюються на 0. Чиновники блін", - лаконічно повідомив він.
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Про це Павло Цапюк написав у Facebook.
"Телефонує знайомий. Каже, завтра йде відмовлятись від двох дозволів на білборди. Платив місту 1300 грн в грудні. 4600 грн вже не потягне платити. Ось як омріяні 10 000 000 перетворюються на 0. Чиновники блін", - лаконічно повідомив він.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО РІЗКЕ ЗДОРОЖЧАННЯ РЕКЛАМИ В ЛУЦЬКУ ТА РЕАКЦІЮ БІЗНЕСУ НА ЦЕ РІШЕННЯ ВЛАДИ ЛУЦЬКА
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