У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня*

З 1 по 8 березня у кінотеатрі Multiplex спільно з сервісом краси Cloud7Service діятиме акція для глядачів: купивши квиток в кіно і зареєструвавши його на сайті multiplex.ua в розділі «Акції та знижки» кожен матиме можливість прийняти участь у розіграші сертифікатів на послуги в Cloud7Service та знижку на одяг від ХОКА.Результати розіграшу 9 березня о 15:00.Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» даруватиме радість своїм відвідувачам безкоштовними майстер-класами, дискотекою та квітами для мам від самого Носорожки:- 4 березня на кулінарний майстер-клас «Пряничний букет», 12:00, вартість 150 грн. та на флористичний майстер клас «Весняне послання», 16:00, вартість 150 грн (за попереднім записом: +380 (66) 770 07 50);- 8 березня на майстер-клас з виготовлення листівок з 17:00 до 19:00 та на дискотеку з 16:00 до 17:00 – безкоштовно.А для тих хто любить гучні компанії та смачну їжу РЦ «Промінь» пропонує відвідати 8 березня боулінг-більярд клуб «George’s Club», де відбудеться вечірка – «Ladies party».