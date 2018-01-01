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У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня*

У РЦ «Промінь» - акції та знижки до 8-го березня*
З 1 по 8 березня у кінотеатрі Multiplex спільно з сервісом краси Cloud7Service діятиме акція для глядачів: купивши квиток в кіно і зареєструвавши його на сайті multiplex.ua в розділі «Акції та знижки» кожен матиме можливість прийняти участь у розіграші сертифікатів на послуги в Cloud7Service та знижку на одяг від ХОКА.

Результати розіграшу 9 березня о 15:00.

Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» даруватиме радість своїм відвідувачам безкоштовними майстер-класами, дискотекою та квітами для мам від самого Носорожки:

- 4 березня на кулінарний майстер-клас «Пряничний букет», 12:00, вартість 150 грн. та на флористичний майстер клас «Весняне послання», 16:00, вартість 150 грн (за попереднім записом: +380 (66) 770 07 50);

- 8 березня на майстер-клас з виготовлення листівок з 17:00 до 19:00 та на дискотеку з 16:00 до 17:00 – безкоштовно.

А для тих хто любить гучні компанії та смачну їжу РЦ «Промінь» пропонує відвідати 8 березня боулінг-більярд клуб «George’s Club», де відбудеться вечірка – «Ladies party».

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Теги: Промінь, акція, розіграш
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