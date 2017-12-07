Геращенко про звільнення заручників, гуманітарну катастрофу на Донбасі та роботу волинських депутатів

Перший заступник голови Верховної Ради Українив ексклюзивному інтерв’ю розповіла про роботу волинських нардепів, чому Верховна Рада досі не призначила вибори міського голови у Луцьку, наскільки є реальним мирне врегулювання конфлікту на Сході України та яким українським ЗМІ варто довіряти.Про це та багато іншого дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 2 березня о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь». А також повтор програми у неділю, 4 березня, о 19:00.Ірина Геращенко — українська тележурналістка та політик, народний депутат України. З 14 квітня 2016 — перший заступник голови Верховної Ради України. Позафракційна.