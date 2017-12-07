Геращенко про звільнення заручників, гуманітарну катастрофу на Донбасі та роботу волинських депутатів
Сьогодні, 17:30
Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про роботу волинських нардепів, чому Верховна Рада досі не призначила вибори міського голови у Луцьку, наскільки є реальним мирне врегулювання конфлікту на Сході України та яким українським ЗМІ варто довіряти.
Про це та багато іншого дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 2 березня о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь». А також повтор програми у неділю, 4 березня, о 19:00.
Ірина Геращенко — українська тележурналістка та політик, народний депутат України. З 14 квітня 2016 — перший заступник голови Верховної Ради України. Позафракційна.
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Про це та багато іншого дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 2 березня о 17:30 на телеканалі «Нова Волинь». А також повтор програми у неділю, 4 березня, о 19:00.
Ірина Геращенко — українська тележурналістка та політик, народний депутат України. З 14 квітня 2016 — перший заступник голови Верховної Ради України. Позафракційна.
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