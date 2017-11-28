На волинському полігоні - навчання у танкістів





Про це повідомляє прес-служба 14-ої бригади у мережі



«В морозний і сонячний, як у класика, день на Володимир-Волинському військовому полігоні проводяться тактичні навчання екіпажів механізованих відділень із бойовою стрільбою, обкаткою танком, заняттями з мінної безпеки, тактичної медицини, з захисту від зброї масового ураження. Взвод противника, що, за легендою, йшов у наступ, був знищений всіма силами й засобами механізованого відділення 14 омбр. Не краща доля спіткала й танк уявного противника. Все це – для відточення бойових навичок, злагодженості дій, виховання в кожному з бійців витривалості й стійкості в непростих погодних умовах, подолання психологічних бар’єрів, набуття додаткового досвіду й гарту заради перемоги та миру. Все буде – Україна», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На полігоні у Володимирі - Волинському тримають тактичні навчання екіпажів механізованих відділень.Про це повідомляє прес-служба 14-ої бригади у мережі Facebook. «В морозний і сонячний, як у класика, день на Володимир-Волинському військовому полігоні проводяться тактичні навчання екіпажів механізованих відділень із бойовою стрільбою, обкаткою танком, заняттями з мінної безпеки, тактичної медицини, з захисту від зброї масового ураження. Взвод противника, що, за легендою, йшов у наступ, був знищений всіма силами й засобами механізованого відділення 14 омбр. Не краща доля спіткала й танк уявного противника. Все це – для відточення бойових навичок, злагодженості дій, виховання в кожному з бійців витривалості й стійкості в непростих погодних умовах, подолання психологічних бар’єрів, набуття додаткового досвіду й гарту заради перемоги та миру. Все буде – Україна», - йдеться у повідомленні.

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