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Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Дев’ятий номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 2 березня.

У ньому ви прочитаєте:

«Земля зникає опівночі». «Укропівська» більшість у Луцькраді безплатно віддала у приватні руки два гектари землі вартістю один мільйон доларів.

«Навіщо відгороджуватися?» Мерія Луцька – єдина на Західній Україні, де запровадили вхід за перепустками.

«Не можна різати курку, яка несе золоті яйця». Наступ тимчасової влади Луцька на представників рекламного бізнесу обговорювали цього тижня на засіданнях двох «круглих столів». Згоди так і не дійшли.

«На заправці Коломойського біля Луцька продають дизпальне з Росії».

«Микитович не любить говорити про АТО». Історія війни вчителя історії – у рубриці «Життя».

ПолітОко: «Скандальне земельне рішення оскаржуватимуть у суді», «Бійка у Луцькій міськраді «засвітилася» у російській пропаганді».

Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України,світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Колонка автора», «Герой і антигерой тижня».

Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.

Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс– 60332.
Вартість видання з доставкою з квітня 2018 року:
на 1 місяць – 4,85 грн;
на 3 місяці –13,15 грн.

Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

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Теги: газета, ВолиньPost, варте уваги
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