Біля Рівного відбулись навчання для артилеристів. ФОТО
Сьогодні, 15:58
На базі Рівненського полігону відбулись тактичні навчання для артилеристів.
Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування Захід.
Артилеристи вчились бойовому злагодженню.
«На базі Рівненського загальновійськового полігону відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою та злагодження підрозділів артилерії гаубичної самохідної, реактивної та протитанкової батарей», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування Захід.
Артилеристи вчились бойовому злагодженню.
«На базі Рівненського загальновійськового полігону відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою та злагодження підрозділів артилерії гаубичної самохідної, реактивної та протитанкової батарей», - йдеться у повідомленні.
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