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Біля Рівного відбулись навчання для артилеристів. ФОТО

Біля Рівного відбулись навчання для артилеристів. ФОТО
На базі Рівненського полігону відбулись тактичні навчання для артилеристів.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування Захід.


Артилеристи вчились бойовому злагодженню.

«На базі Рівненського загальновійськового полігону відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою та злагодження підрозділів артилерії гаубичної самохідної, реактивної та протитанкової батарей», - йдеться у повідомленні.

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Теги: артилерія, АТО, війна, навчання
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