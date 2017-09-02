Біля Рівного відбулись навчання для артилеристів. ФОТО





Про це повідомляє





Артилеристи вчились бойовому злагодженню.



«На базі Рівненського загальновійськового полігону відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою та злагодження підрозділів артилерії гаубичної самохідної, реактивної та протитанкової батарей», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Рівненського полігону відбулись тактичні навчання для артилеристів.Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування Захід.Артилеристи вчились бойовому злагодженню.«На базі Рівненського загальновійськового полігону відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою та злагодження підрозділів артилерії гаубичної самохідної, реактивної та протитанкової батарей», - йдеться у повідомленні.

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