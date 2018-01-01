ПриватБанк допоможе аграріям економити чверть вартості агротехніки*





Як повідомили у банку, держкомпенсація буде виплачуватися при оплаті техніки як за рахунок власних коштів, так і за допомогою кредитних програм у державному ПриватБанку - кредитної лінії або програми “АгроКУБ”.





"В минулому році клієнти ПриватБанку першими в Україні скористалися можливостями нової державної програми підтримки сільського господарства, - відзначив перший заступник голови правління банку Олег Сергєєв. - У 2017 році агропідприємства через наш банк отримали понад 70 млн грн компенсацій, що склало більше половини їх загальної суми в країні".



За словами банкірів, якщо для покупки техніки скористатися програмою фінансування терміном на 1 рік, то сума отриманої компенсації практично повністю покриває витрати на відсотки за кредитом. Згідно з Постановою КМУ України №86, участь у програмі можуть узяти всі агропідприємства, що придбали техніку й обладнання з 1 січня 2018 року. ПриватБанк є уповноваженим банком державної програми компенсації, через який повинна проводитися оплата техніки та обладнання.



Докладніше про програму дивіться у ролику

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В цьому році при купівлі сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва через ПриватБанк українські аграрні компанії та фермерські господарства зможуть отримати з держбюджету компенсацію 25% вартості техніки.Як повідомили у банку, держкомпенсація буде виплачуватися при оплаті техніки як за рахунок власних коштів, так і за допомогою кредитних програм у державному ПриватБанку - кредитної лінії або програми “АгроКУБ”."В минулому році клієнти ПриватБанку першими в Україні скористалися можливостями нової державної програми підтримки сільського господарства, - відзначив перший заступник голови правління банку. - У 2017 році агропідприємства через наш банк отримали понад 70 млн грн компенсацій, що склало більше половини їх загальної суми в країні".За словами банкірів, якщо для покупки техніки скористатися програмою фінансування терміном на 1 рік, то сума отриманої компенсації практично повністю покриває витрати на відсотки за кредитом. Згідно з Постановою КМУ України №86, участь у програмі можуть узяти всі агропідприємства, що придбали техніку й обладнання з 1 січня 2018 року. ПриватБанк є уповноваженим банком державної програми компенсації, через який повинна проводитися оплата техніки та обладнання.Докладніше про програму дивіться у ролику https://www.youtube.com/watch?v=NE-iptAG-cA , а заявку на отримання компенсації подавайте на сайті ПриватБанку за посиланням https://privatbank.ua/ru/business/chastichnoj-kompensacii-stoimosti-sel-khoztehniki

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