Лучани вимагають від мерії відповідь по McDonalds

петиція на підтримку відкриття в Луцьку McDonalds набрала понад 300 голосів.



Тобто міськрада буде зобов’язана розглянути цю петицію.



Петицію створила Юлія Панасюк у вівторок, 27 лютого. А вже станом на 21.00 сьогодні, 6 березня, її підтримали понад 300 лучан.



Це означає, що міськрада зобов’язана її розглянути.







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