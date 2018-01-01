Лучани вимагають від мерії відповідь по McDonalds
Сьогодні, 21:13
Електронна петиція на підтримку відкриття в Луцьку McDonalds набрала понад 300 голосів.
Тобто міськрада буде зобов’язана розглянути цю петицію.
Петицію створила Юлія Панасюк у вівторок, 27 лютого. А вже станом на 21.00 сьогодні, 6 березня, її підтримали понад 300 лучан.
Це означає, що міськрада зобов’язана її розглянути.
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Тобто міськрада буде зобов’язана розглянути цю петицію.
Петицію створила Юлія Панасюк у вівторок, 27 лютого. А вже станом на 21.00 сьогодні, 6 березня, її підтримали понад 300 лучан.
Це означає, що міськрада зобов’язана її розглянути.
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Коментарі 4
Та кому той МакДональдс треба? Тут і Чікен Хати і шаурмечні на кожному кроці, кому треба перекусить, а кому не треба то вдома поїсть.
Все просто .Підприємці які лобіюють відкриття даного закладу в Луцьку мають найманих працівників.І Їх (найманих працівників)кількість достатня щоб пропихнути любу петицію у міськраду.А шмат землі біля Проміня вартує чимало.
краще відкрийте хлв чи свинюшник та запустить туди полщуків........................
Для чого цього петиції? Ви хоч розумієте, що Макдональдс сам собі вирішує де відкриватися і чи відкриватися взагалі? Мешканці міста на це абсолютно ніяк не впливають!
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