вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

8 березня на Волині: гортаючи календар

8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження волонтера Дмитра Сандалова (на фото), художника Володимира Жупанюка.

Також цього дня народилися депутат Луцької райради Юрій Цейко, міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, юрист Дмитро Курляндський, директор Луцького навчально-виховного комплексу №26 Дмитро Гнатюк, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.

Іменини 8 березня Олександра, Дем'яна, Івана, Мойсея.

Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.

А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.

Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.

8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині
Сьогодні, 00:51
На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
07 березень, 23:08
Затриманому в Луцьку посадовцю загрожує 10 років тюрми
07 березень, 22:23
Схожі новини
7 березня на Волині: гортаючи календар 7 березня на Волині: гортаючи календар
07 березень, 00:00
6 березня на Волині: гортаючи календар 6 березня на Волині: гортаючи календар
06 березень, 00:00
5 березня на Волині: гортаючи календар 5 березня на Волині: гортаючи календар
05 березень, 00:00
4 березня на Волині: гортаючи календар 4 березня на Волині: гортаючи календар
04 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку буде фестиваль пончиків
07 березень, 16:33
 1
Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині
Сьогодні, 00:51
 0
На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
 0
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
07 березень, 23:08
 0
Медіа
відео
1/8