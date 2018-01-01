8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження волонтера Дмитра Сандалова (на фото), художника Володимира Жупанюка.
Також цього дня народилися депутат Луцької райради Юрій Цейко, міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, юрист Дмитро Курляндський, директор Луцького навчально-виховного комплексу №26 Дмитро Гнатюк, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня Олександра, Дем'яна, Івана, Мойсея.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також цього дня народилися депутат Луцької райради Юрій Цейко, міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, юрист Дмитро Курляндський, директор Луцького навчально-виховного комплексу №26 Дмитро Гнатюк, журналіст Василь Алєксєєв та поетеса Оксана Гундер, артист драми обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександр Веремко.
Іменини 8 березня Олександра, Дем'яна, Івана, Мойсея.
Вітаємо усіх з їхнім святом, зичимо здоров’я, успіхів у всіх починаннях та достатку.
А усіх жінок вітаємо зі святом весни. Зичимо їм любові від близьких людей, спокою і затишку у домі та вічної краси.
Цього дня 1995 року – помер український письменник, громадський діяч, уродженець Любомля Ростислав Братунь. Він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.
8 березня 1997 вважається днем народження торта «Жіночі примхи». Його рецепт до жіночого свята розробили на «Луцьккондитері». Автор – майстер Марія Фень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі справи: лучани всім миром допомагають бідній родині
Сьогодні, 00:51
На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
8 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На водоймі біля Луцька зимували сотня лебедів
07 березень, 23:08
Затриманому в Луцьку посадовцю загрожує 10 років тюрми
07 березень, 22:23
Медіа