В Україні оновили «чорний список» російських артистів

Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави, доповнивши його представниками російської культури і шоу-бізнесу.Про це йдеться в наказі Мінкульту №184 від 6 березня, оприлюдненому на сайті відомства, - пише Сьогодні."Оновити список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами:" , - йдеться в наказі.Зараз в переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, знаходиться 131 осіб, переважно представники російської культури і шоу-бізнесу.Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії передало США ноту з тим, щоб закрити сайт "Миротворець", який зареєстрований в Україні як ЗМІ і зберігає дані про ворогів української держави. Москва мотивує це тим, що там публікуються особисті дані російських журналістів, які працюють на Донбасі.