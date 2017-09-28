В Україні оновили «чорний список» російських артистів
07 березень, 18:32
Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави, доповнивши його представниками російської культури і шоу-бізнесу.
Про це йдеться в наказі Мінкульту №184 від 6 березня, оприлюдненому на сайті відомства, - пише Сьогодні.
"Оновити список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами: Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович (репер Guf – Ред.), Фрейндліх Аліса Буновна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Александр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна" , - йдеться в наказі.
Зараз в переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, знаходиться 131 осіб, переважно представники російської культури і шоу-бізнесу.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії передало США ноту з тим, щоб закрити сайт "Миротворець", який зареєстрований в Україні як ЗМІ і зберігає дані про ворогів української держави. Москва мотивує це тим, що там публікуються особисті дані російських журналістів, які працюють на Донбасі.
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Про це йдеться в наказі Мінкульту №184 від 6 березня, оприлюдненому на сайті відомства, - пише Сьогодні.
"Оновити список осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами: Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович (репер Guf – Ред.), Фрейндліх Аліса Буновна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Александр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна" , - йдеться в наказі.
Зараз в переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, знаходиться 131 осіб, переважно представники російської культури і шоу-бізнесу.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії передало США ноту з тим, щоб закрити сайт "Миротворець", який зареєстрований в Україні як ЗМІ і зберігає дані про ворогів української держави. Москва мотивує це тим, що там публікуються особисті дані російських журналістів, які працюють на Донбасі.
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