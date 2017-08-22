У Луцьку можуть закрити корпус школи
08 березень, 12:56
У Луцьку можуть закрити корпус школи №13.
Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
Зупинити експлуатацію корпусу навчального закладу вимагає управління ДСНС. Це рішення підтримали у Волинському окружному адміністративному суді.
Мовляв, потрібно усунути порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки.
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Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.
Зупинити експлуатацію корпусу навчального закладу вимагає управління ДСНС. Це рішення підтримали у Волинському окружному адміністративному суді.
Мовляв, потрібно усунути порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки.
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Грошей не маєте?? А чого ви булі землю без аукціону на халяву віддали?
Судити вас треба, злодюги, раби палиці.