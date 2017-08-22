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У Луцьку можуть закрити корпус школи

У Луцьку можуть закрити корпус школи
У Луцьку можуть закрити корпус школи №13.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.

Зупинити експлуатацію корпусу навчального закладу вимагає управління ДСНС. Це рішення підтримали у Волинському окружному адміністративному суді.

Мовляв, потрібно усунути порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки.



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Теги: освіта, проблема
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Коментарі 3
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Давно пора там авартвна споруда
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Давно пора там аварийна споруда
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Замість зробити школу і усунути порушення, пустоцвіт ПОДАЄ АПЕЛЯЦІЮ!!!
Грошей не маєте?? А чого ви булі землю без аукціону на халяву віддали?
Судити вас треба, злодюги, раби палиці.
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