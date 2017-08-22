У Луцьку можуть закрити корпус школи





Про це йдеться в сюжеті



Зупинити експлуатацію корпусу навчального закладу вимагає управління ДСНС. Це рішення підтримали у Волинському окружному адміністративному суді.



Мовляв, потрібно усунути порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку можуть закрити корпус школи №13.Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ. Зупинити експлуатацію корпусу навчального закладу вимагає управління ДСНС. Це рішення підтримали у Волинському окружному адміністративному суді.Мовляв, потрібно усунути порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію