Квітами в Луцьку торгували на болоті





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Торговці квітами не змогли розміститися зі своїм крамом на коротеньких алейках, вимощених бруківкою. Тож квіткарі розкладали букети і кошики прямо на брудну землю, підстеливши газети.



Деякі квіткарки торгували прямо на проспекті Волі. Представники муніципальної варти з розумінням ставилися до порушниць правил торгівлі. І представниці прекрасної статі безперешкодно торгували букетиками прямо на тротуарі.



Після торгівлі на території ринку в багні, втоптані ногами, лишилися залишки квітів, папери, стрічки та інші матеріали для упаковки букетів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рясні снігопади лютого і відлига на початку березня перетворила на болото територію квіткового базару у центрі Луцька на проспекті Волі.Про це пише Волинь24 Торговці квітами не змогли розміститися зі своїм крамом на коротеньких алейках, вимощених бруківкою. Тож квіткарі розкладали букети і кошики прямо на брудну землю, підстеливши газети.Деякі квіткарки торгували прямо на проспекті Волі. Представники муніципальної варти з розумінням ставилися до порушниць правил торгівлі. І представниці прекрасної статі безперешкодно торгували букетиками прямо на тротуарі.Після торгівлі на території ринку в багні, втоптані ногами, лишилися залишки квітів, папери, стрічки та інші матеріали для упаковки букетів.

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