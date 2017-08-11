Квітами в Луцьку торгували на болоті
Сьогодні, 03:49
Рясні снігопади лютого і відлига на початку березня перетворила на болото територію квіткового базару у центрі Луцька на проспекті Волі.
Про це пише Волинь24.
Торговці квітами не змогли розміститися зі своїм крамом на коротеньких алейках, вимощених бруківкою. Тож квіткарі розкладали букети і кошики прямо на брудну землю, підстеливши газети.
Деякі квіткарки торгували прямо на проспекті Волі. Представники муніципальної варти з розумінням ставилися до порушниць правил торгівлі. І представниці прекрасної статі безперешкодно торгували букетиками прямо на тротуарі.
Після торгівлі на території ринку в багні, втоптані ногами, лишилися залишки квітів, папери, стрічки та інші матеріали для упаковки букетів.
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Про це пише Волинь24.
Торговці квітами не змогли розміститися зі своїм крамом на коротеньких алейках, вимощених бруківкою. Тож квіткарі розкладали букети і кошики прямо на брудну землю, підстеливши газети.
Деякі квіткарки торгували прямо на проспекті Волі. Представники муніципальної варти з розумінням ставилися до порушниць правил торгівлі. І представниці прекрасної статі безперешкодно торгували букетиками прямо на тротуарі.
Після торгівлі на території ринку в багні, втоптані ногами, лишилися залишки квітів, папери, стрічки та інші матеріали для упаковки букетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
В муніципалів є роозуміння!? А ну так, тож квіти вони їх люблять, і замість городів хочуть квіти...
Вбогі долбойоби
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