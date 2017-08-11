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Квітами в Луцьку торгували на болоті

Квітами в Луцьку торгували на болоті
Рясні снігопади лютого і відлига на початку березня перетворила на болото територію квіткового базару у центрі Луцька на проспекті Волі.

Про це пише Волинь24.

Торговці квітами не змогли розміститися зі своїм крамом на коротеньких алейках, вимощених бруківкою. Тож квіткарі розкладали букети і кошики прямо на брудну землю, підстеливши газети.

Деякі квіткарки торгували прямо на проспекті Волі. Представники муніципальної варти з розумінням ставилися до порушниць правил торгівлі. І представниці прекрасної статі безперешкодно торгували букетиками прямо на тротуарі.

Після торгівлі на території ринку в багні, втоптані ногами, лишилися залишки квітів, папери, стрічки та інші матеріали для упаковки букетів.


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Теги: квіти, Луцьк
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Коментарі 2
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В муніципалів є роозуміння!? А ну так, тож квіти вони їх люблять, і замість городів хочуть квіти...
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Вбогі долбойоби
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