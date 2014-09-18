Волинська медсестра: Навіть під обстрілами знаходиться час для свята
Сьогодні, 05:47
Уже рік Ганна Тлучкевич з села Михайлівка Локачинського району несе службу у Збройних Силах України. Вона - медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.
Аня розповіла репортеру Район.Локачі, як святкують 8 березня жінки на фронті та чого найбільше очікують від цієї весни.
Нині дівчина перебуває у місті Щастя Луганської області. Туди, після короткотривалої відпустки, відправилась у жовтні минулого року.
– Як і раніше – виконую свої обов’язки. Надаю допомогу пораненим та хворим. Ситуація тут напружена. Обстріли та провокації – мало не щодня. Нашим же відстрілюватися заборонено, - розповідає Аня.
У медичній роті, де проходить службу дівчина, 90 відсотків складу становлять жінки. У роті матеріального забезпечення – 50.
Представниці прекрасної статі є у всіх підрозділах бригади. Значна частина офіцерського складу – теж жінки, в армії вони займають немало керівних посад.
Тож із наближенням свята весни чоловічий склад війська активно готує свої вітання та символічні подарунки.
– Для нас організовують концерт, вітає командир батальйону. І це приємно, що навіть під обстрілами знаходиться час для свята, - говорить моя співрозмовниця. – Усім українським жінкам бажаю перш за все миру.
А тим, кого доля закинула на цю війну – швидше повертатися додому, до сім’ї. Бо жінка – це берегиня домашнього вогнища і її місце – біля чоловіка та дітей, а не на фронті.
Текст - Віктор ТВОРОВСЬКИЙ
Фото із сімейного архіву Ганни Тлучкевич
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Аня розповіла репортеру Район.Локачі, як святкують 8 березня жінки на фронті та чого найбільше очікують від цієї весни.
Нині дівчина перебуває у місті Щастя Луганської області. Туди, після короткотривалої відпустки, відправилась у жовтні минулого року.
– Як і раніше – виконую свої обов’язки. Надаю допомогу пораненим та хворим. Ситуація тут напружена. Обстріли та провокації – мало не щодня. Нашим же відстрілюватися заборонено, - розповідає Аня.
У медичній роті, де проходить службу дівчина, 90 відсотків складу становлять жінки. У роті матеріального забезпечення – 50.
Представниці прекрасної статі є у всіх підрозділах бригади. Значна частина офіцерського складу – теж жінки, в армії вони займають немало керівних посад.
Тож із наближенням свята весни чоловічий склад війська активно готує свої вітання та символічні подарунки.
– Для нас організовують концерт, вітає командир батальйону. І це приємно, що навіть під обстрілами знаходиться час для свята, - говорить моя співрозмовниця. – Усім українським жінкам бажаю перш за все миру.
А тим, кого доля закинула на цю війну – швидше повертатися додому, до сім’ї. Бо жінка – це берегиня домашнього вогнища і її місце – біля чоловіка та дітей, а не на фронті.
Текст - Віктор ТВОРОВСЬКИЙ
Фото із сімейного архіву Ганни Тлучкевич
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