вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018

Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
Біатлоністи Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков), Ігор Рептюх, Віталій Лук'яненко та Анатолій Ковалевський принесли Україні перші нагороди на Паралімпійських Іграх у Пхенчхані.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на офіційний сайт змагань.

Ляшенко виграла "бронзу" у гонці на 6 км (стоячи). "Золото" і "срібло" - у росіянок Катерини Румянцевої і Анни Міленіної, які виступають як "нейтральні паралімпійські спортсмени".

Зазначимо, що у цій гонці ще три українки потрапили до топ-10: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, Ірина Буй - шостою, Богдана Конашук - десятою.

Рептюх став третім у гонці на 7,5 км (стоячи). Українець подолав дистанцію з 1 хибою за 19 хвилин 27,6 секунди. "Золото" здобув француз Бенджамін Девієт, а "срібло" - спортсмен з Канади Марк Арендц.

До топ-15, окрім Рептюха, пробились ще 3 наших біатлоністів. Григорій Вовчинський фінішував четвертим, Віталій Ситник - одинадцятим, а Сергій Романюк показав 15-й результат.

Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков) стала срібною призеркою у спринті серед жінок з вадами зору. Вона відстала від лідера на 38,5 секунди.

"Золото" - у спортсменки під нейтральним прапором Михайлини Лисової, "бронза" - у Світлани Сахненко з Білорусі.

Ще одна українка Ольга Прилуцька (гайд Борис Бабар) фінішувала четвертою.

Віталій Лук'яненко приніс Україні перше "золото", вигравши спринт серед чоловіків з вадами зору. "Бронза" - у Анатолія Ковалевського. Ще 5 наших біатлоністів - у топ-12: четвертий - Ярослав Решетинський, п'ятим фінішував Юрій Уткін, шостим - Дмитро Суярко, восьмим став Олександр Казік, дванадцятий - Олександр Махоткін.

Після першого дня змагань Україна посідає 4 місце у медальному заліку (1 "золото", 1 "срібло", 3 "бронзи"), лідирують США (3-1-1).

Паралімпіада-2018 стартувала у Південній Кореї 9 березня, Ігри триватимуть 9 днів. За медалі боротимуться спортсмени з 49 країн.

Україну представляють 20 паралімпійців у 3 видах спорту: біатлон, лижні гонки і сноуборд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медалі, Паралімпіада-2018, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
Сьогодні, 13:05
У Луцьку перекрили частину дороги
Сьогодні, 12:59
На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО
Сьогодні, 12:18
На Волині перекинулось авто, госпіталізували пасажирку
Сьогодні, 12:06
Весна в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Українка виборола три «золота» на ЧЄ з важкої атлетики Українка виборола три «золота» на ЧЄ з важкої атлетики
16 квітень, 2016, 00:31
Українська плавчиня двічі виборола срібло на світовому кубку Українська плавчиня двічі виборола срібло на світовому кубку
29 вересень, 2014, 23:02
Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД
Сьогодні, 10:04
У Луцьку готуються до чемпіонату України з кікбоксингу У Луцьку готуються до чемпіонату України з кікбоксингу
Сьогодні, 04:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мою хату зразу побачите — біля неї стоїть вітряк», - волинян про життя без «цивілізації»
09 березень, 13:03
 2
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
09 березень, 07:15
 1
Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
Сьогодні, 13:05
 0
У Луцьку перекрили частину дороги
Сьогодні, 12:59
 0
На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8