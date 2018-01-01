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Відомий волинський забудовник поділився секретами успіху

Відомий волинський забудовник поділився секретами успіху
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дав поради для бізнесменів-початків, як за короткий період досягти вагомих результатів.

Про це він розповів в інтерв'ю Першому.

«В мене є чотири простих поради: перша – завжди думати про клієнта; друга – багато працювати, наш робочий день завжди розпочинається дуже рано і закінчується пізно; третя – потрібно не боятися робити перший крок; четверта – будувати бізнес, довіряючи партнерам та клієнтам», – сказав Андрій Разумовський.

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Забудовник також розповів, що більшу частину своїх прибутків вкладає у розвиток та модернізацію власного бізнесу

«Щось витрачаємо на життя, але відзначу, що це не захмарні гроші. Решту – інвестуємо назад у бізнес», – додав забудовник.

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Теги: Андрій Разумовський, забудовник
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