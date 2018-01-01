Відомий волинський забудовник поділився секретами успіху
Сьогодні, 14:26
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дав поради для бізнесменів-початків, як за короткий період досягти вагомих результатів.
Про це він розповів в інтерв'ю Першому.
«В мене є чотири простих поради: перша – завжди думати про клієнта; друга – багато працювати, наш робочий день завжди розпочинається дуже рано і закінчується пізно; третя – потрібно не боятися робити перший крок; четверта – будувати бізнес, довіряючи партнерам та клієнтам», – сказав Андрій Разумовський.
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю ІЗ АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ
Забудовник також розповів, що більшу частину своїх прибутків вкладає у розвиток та модернізацію власного бізнесу
«Щось витрачаємо на життя, але відзначу, що це не захмарні гроші. Решту – інвестуємо назад у бізнес», – додав забудовник.
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Про це він розповів в інтерв'ю Першому.
«В мене є чотири простих поради: перша – завжди думати про клієнта; друга – багато працювати, наш робочий день завжди розпочинається дуже рано і закінчується пізно; третя – потрібно не боятися робити перший крок; четверта – будувати бізнес, довіряючи партнерам та клієнтам», – сказав Андрій Разумовський.
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю ІЗ АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ
Забудовник також розповів, що більшу частину своїх прибутків вкладає у розвиток та модернізацію власного бізнесу
«Щось витрачаємо на життя, але відзначу, що це не захмарні гроші. Решту – інвестуємо назад у бізнес», – додав забудовник.
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