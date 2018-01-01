Відомий волинський забудовник поділився секретами успіху

Андрій Разумовський дав поради для бізнесменів-початків, як за короткий період досягти вагомих результатів.



Про це він розповів в Першому.



«В мене є чотири простих поради: перша – завжди думати про клієнта; друга – багато працювати, наш робочий день завжди розпочинається дуже рано і закінчується пізно; третя – потрібно не боятися робити перший крок; четверта – будувати бізнес, довіряючи партнерам та клієнтам», – сказав Андрій Разумовський.



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Забудовник також розповів, що більшу частину своїх прибутків вкладає у розвиток та модернізацію власного бізнесу



«Щось витрачаємо на життя, але відзначу, що це не захмарні гроші. Решту – інвестуємо назад у бізнес», – додав забудовник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор будівельної компанії «Інвестор»дав поради для бізнесменів-початків, як за короткий період досягти вагомих результатів.Про це він розповів в інтерв'ю «В мене є чотири простих поради: перша – завжди думати про клієнта; друга – багато працювати, наш робочий день завжди розпочинається дуже рано і закінчується пізно; третя – потрібно не боятися робити перший крок; четверта – будувати бізнес, довіряючи партнерам та клієнтам», – сказав Андрій Разумовський.Забудовник також розповів, що більшу частину своїх прибутків вкладає у розвиток та модернізацію власного бізнесу«Щось витрачаємо на життя, але відзначу, що це не захмарні гроші. Решту – інвестуємо назад у бізнес», – додав забудовник.

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