У Луцьку може з’явитися район із 4-поверхівок

Андрій Разумовський анонсував появу у Луцьку нового району будинків.



Про це він розповів в Першому.



«Вважаю, що набагато комфортніше мешкати у малоповерховому житлі. І ми однозначно будемо рухатися у цьому напрямку, тому вже до кінця року запропонуємо лучанам цілий новий район з чотирьохповерхових будинків. Тим більше, що навколо міста є великі ділянки площею 10 чи навіть 20 гектарівдля того, щоб ми могли застосувати всі наші знання і зробити справді комфортне місце для проживання», – повідомив забудовник.



«До речі, нещодавно я виклав у себе на сторінці візуалізацію нового будинку і це викликало неабияку зацікавленість серед лучан, всім дуже сподобалося, про нас навіть написали київські ЗМІ. Такий резонанс ще раз довів, що ми – на правильному шляху», – сказав Разумовський.



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