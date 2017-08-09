У Луцьку може з’явитися район із 4-поверхівок
Сьогодні, 20:40
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський анонсував появу у Луцьку нового району будинків.
Про це він розповів в інтерв'ю Першому.
«Вважаю, що набагато комфортніше мешкати у малоповерховому житлі. І ми однозначно будемо рухатися у цьому напрямку, тому вже до кінця року запропонуємо лучанам цілий новий район з чотирьохповерхових будинків. Тим більше, що навколо міста є великі ділянки площею 10 чи навіть 20 гектарівдля того, щоб ми могли застосувати всі наші знання і зробити справді комфортне місце для проживання», – повідомив забудовник.
«До речі, нещодавно я виклав у себе на сторінці візуалізацію нового будинку і це викликало неабияку зацікавленість серед лучан, всім дуже сподобалося, про нас навіть написали київські ЗМІ. Такий резонанс ще раз довів, що ми – на правильному шляху», – сказав Разумовський.
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Про це він розповів в інтерв'ю Першому.
«Вважаю, що набагато комфортніше мешкати у малоповерховому житлі. І ми однозначно будемо рухатися у цьому напрямку, тому вже до кінця року запропонуємо лучанам цілий новий район з чотирьохповерхових будинків. Тим більше, що навколо міста є великі ділянки площею 10 чи навіть 20 гектарівдля того, щоб ми могли застосувати всі наші знання і зробити справді комфортне місце для проживання», – повідомив забудовник.
«До речі, нещодавно я виклав у себе на сторінці візуалізацію нового будинку і це викликало неабияку зацікавленість серед лучан, всім дуже сподобалося, про нас навіть написали київські ЗМІ. Такий резонанс ще раз довів, що ми – на правильному шляху», – сказав Разумовський.
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю ІЗ АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
одноповерхові будинки тре будувати, шоб людина почувала себе хазяїном.
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