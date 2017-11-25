У Польщі по неділях перестали працювати магазини





Про це повідомляє TVN 24, – пише



Відтепер крамниці працюватимуть тільки в першу й останню неділі кожного місяця. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня.



Польська влада закликає громадян повідомляти про всі випадки порушення закону. Інспектори перевірятимуть дотримання заборони на підставі записів співробітників, даних касових апаратів і показів свідків.



Заборона на торгівлю по неділях не поширюється на ярмарки, пекарні, кондитерські, АЗС, магазини вінків при цвинтарях, продаж сувенірів, преси, тютюну, квитків на транспорт. Поляки також можуть робити покупки онлайн.



Польські профспілки критично поставилися до нововведення. Робітники повідомляють, що вони вже відчувають тиск від роботодавців, які змушують їх довше працювати по п'ятницях і суботах. Наплив клієнтів перед неділею також додасть навантаження працівникам.



Ініціатором закону, який набув чинності 1 березня, була партія Солідарність. Його також підтримала Католицька церква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня в Польщі вперше не працює більшість магазинів і супермаркетів згідно з новим законом про заборону роздрібної торгівлі по неділяхПро це повідомляє TVN 24, – пише Еспресо Відтепер крамниці працюватимуть тільки в першу й останню неділі кожного місяця. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня.Польська влада закликає громадян повідомляти про всі випадки порушення закону. Інспектори перевірятимуть дотримання заборони на підставі записів співробітників, даних касових апаратів і показів свідків.Заборона на торгівлю по неділях не поширюється на ярмарки, пекарні, кондитерські, АЗС, магазини вінків при цвинтарях, продаж сувенірів, преси, тютюну, квитків на транспорт. Поляки також можуть робити покупки онлайн.Польські профспілки критично поставилися до нововведення. Робітники повідомляють, що вони вже відчувають тиск від роботодавців, які змушують їх довше працювати по п'ятницях і суботах. Наплив клієнтів перед неділею також додасть навантаження працівникам.Ініціатором закону, який набув чинності 1 березня, була партія Солідарність. Його також підтримала Католицька церква.

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