У Польщі по неділях перестали працювати магазини
Сьогодні, 16:39
11 березня в Польщі вперше не працює більшість магазинів і супермаркетів згідно з новим законом про заборону роздрібної торгівлі по неділях
Про це повідомляє TVN 24, – пише Еспресо.
Відтепер крамниці працюватимуть тільки в першу й останню неділі кожного місяця. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня.
Польська влада закликає громадян повідомляти про всі випадки порушення закону. Інспектори перевірятимуть дотримання заборони на підставі записів співробітників, даних касових апаратів і показів свідків.
Заборона на торгівлю по неділях не поширюється на ярмарки, пекарні, кондитерські, АЗС, магазини вінків при цвинтарях, продаж сувенірів, преси, тютюну, квитків на транспорт. Поляки також можуть робити покупки онлайн.
Польські профспілки критично поставилися до нововведення. Робітники повідомляють, що вони вже відчувають тиск від роботодавців, які змушують їх довше працювати по п'ятницях і суботах. Наплив клієнтів перед неділею також додасть навантаження працівникам.
Ініціатором закону, який набув чинності 1 березня, була партія Солідарність. Його також підтримала Католицька церква.
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Про це повідомляє TVN 24, – пише Еспресо.
Відтепер крамниці працюватимуть тільки в першу й останню неділі кожного місяця. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня.
Польська влада закликає громадян повідомляти про всі випадки порушення закону. Інспектори перевірятимуть дотримання заборони на підставі записів співробітників, даних касових апаратів і показів свідків.
Заборона на торгівлю по неділях не поширюється на ярмарки, пекарні, кондитерські, АЗС, магазини вінків при цвинтарях, продаж сувенірів, преси, тютюну, квитків на транспорт. Поляки також можуть робити покупки онлайн.
Польські профспілки критично поставилися до нововведення. Робітники повідомляють, що вони вже відчувають тиск від роботодавців, які змушують їх довше працювати по п'ятницях і суботах. Наплив клієнтів перед неділею також додасть навантаження працівникам.
Ініціатором закону, який набув чинності 1 березня, була партія Солідарність. Його також підтримала Католицька церква.
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Коментарі 3
Доречно і у Луцьку реалізувати аналогічну ініціативу !
От якби і Луцьку такий закон. Не на базар а в церкву.
людей щось робити під когось? Я що, забороняю комусь ходити в церкву в неділю? Ходіть собі. А в мене - неділя - єдиний день, коли я можу скупити продукти на сім'ю або купити одяг разом з дітьми, не відпрошуючись з роботи і школи.
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