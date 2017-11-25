вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі по неділях перестали працювати магазини

У Польщі по неділях перестали працювати магазини
11 березня в Польщі вперше не працює більшість магазинів і супермаркетів згідно з новим законом про заборону роздрібної торгівлі по неділях

Про це повідомляє TVN 24, – пише Еспресо.

Відтепер крамниці працюватимуть тільки в першу й останню неділі кожного місяця. Наступний недільний шопінг буде можливий 25 березня.

Польська влада закликає громадян повідомляти про всі випадки порушення закону. Інспектори перевірятимуть дотримання заборони на підставі записів співробітників, даних касових апаратів і показів свідків.

Заборона на торгівлю по неділях не поширюється на ярмарки, пекарні, кондитерські, АЗС, магазини вінків при цвинтарях, продаж сувенірів, преси, тютюну, квитків на транспорт. Поляки також можуть робити покупки онлайн.

Польські профспілки критично поставилися до нововведення. Робітники повідомляють, що вони вже відчувають тиск від роботодавців, які змушують їх довше працювати по п'ятницях і суботах. Наплив клієнтів перед неділею також додасть навантаження працівникам.

Ініціатором закону, який набув чинності 1 березня, була партія Солідарність. Його також підтримала Католицька церква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шопінг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Доречно і у Луцьку реалізувати аналогічну ініціативу !
Відповісти
От якби і Луцьку такий закон. Не на базар а в церкву.
Відповісти
людей щось робити під когось? Я що, забороняю комусь ходити в церкву в неділю? Ходіть собі. А в мене - неділя - єдиний день, коли я можу скупити продукти на сім'ю або купити одяг разом з дітьми, не відпрошуючись з роботи і школи.
Відповісти
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
Сьогодні, 17:39
Закликають привітати сина загиблого волинянина
Сьогодні, 16:54
У Польщі по неділях перестали працювати магазини
Сьогодні, 16:39
П’яний волинянин вчинив аварію та намагався втекти
Сьогодні, 15:31
У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО Шалений шопінг, ді-джей та конкурси: чорна п'ятниця у «ПортCity». ФОТО
25 листопад, 2017, 14:45
Лучани можуть повертати відсотки від покупок* Лучани можуть повертати відсотки від покупок*
24 жовтень, 2017, 01:17
За тиждень у «ПортCity» - шалена ніч розпродажу* За тиждень у «ПортCity» - шалена ніч розпродажу*
21 липень, 2017, 18:16
Онлайн-сервіс Mydutyfree дозволяє подорожуючим економити на покупках в дьюті-фрі* Онлайн-сервіс Mydutyfree дозволяє подорожуючим економити на покупках в дьюті-фрі*
20 липень, 2017, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Директор «Забіяки»: «Я їм нашу ковбасу щоденно»
Сьогодні, 19:33
 0
Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО
Сьогодні, 18:07
 0
На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:01
 0
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
Сьогодні, 17:39
 0
Медіа
відео
1/8