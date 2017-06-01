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Дивовижні фото луцьких пернатих в об'єктиві митця

Дивовижні фото луцьких пернатих в об'єктиві митця
Фотограф Віктор Чухрай виклав у мережу гарні світлини птахів, яких він побачив у парку за РАЦСом.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Чижики у парку за ЗАГСом. Вони вчора вранці здійняли неймовірний щебет і порадували неймовірним кольором оперення - ну чим не літаючі квіти мати й мачухи! Такі співаючі літаючі квіти...", - йдеться в дописі.

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Теги: Віктор Чухрай, фото, весна
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