У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири





У Запоріжжі у вівторок, 13 березня, на кінцевій зупинці загорівся трамвай. Про це повідомляє



Пожежа спалахнула в кабіні водія трамвая. Пасажири, які перебували в салоні, змогли вийти самостійно. Ніхто з пасажирів не постраждав.



Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння.



Зазначається, що ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа в трамваї супроводжувалася сильним задимленням салону. Однак, всі пасажири змогли вийти самостійно ще до приїзду пожежників.У Запоріжжі у вівторок, 13 березня, на кінцевій зупинці загорівся трамвай. Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу ДСНС в Запорізькій області.Пожежа спалахнула в кабіні водія трамвая. Пасажири, які перебували в салоні, змогли вийти самостійно. Ніхто з пасажирів не постраждав.Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння.Зазначається, що ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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