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У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири

У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири
Пожежа в трамваї супроводжувалася сильним задимленням салону. Однак, всі пасажири змогли вийти самостійно ще до приїзду пожежників.

У Запоріжжі у вівторок, 13 березня, на кінцевій зупинці загорівся трамвай. Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу ДСНС в Запорізькій області.

Пожежа спалахнула в кабіні водія трамвая. Пасажири, які перебували в салоні, змогли вийти самостійно. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Прибулі на місце рятувальники ліквідували загоряння.

Зазначається, що ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири

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Теги: Запоріжжя, трамвай, пожежа
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