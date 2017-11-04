У Луцьку заморозили проект водолікарні для атовців





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Розроблена програма лікування, складений кошторис і проектна документація. Однак на цьому справа зупинилася. Відкрити водолікарню планували у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, де колись працював корпус водолікування.



Тепер тут усе зруйновано, але установу можна відновити, каже завідувачка відділення реабілітації учасників АТО Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Звєрєва.



Проект установи розроблявся ще кілька років тому, нині ж у бюджеті міста грошей на будівництво водолікарні для атовців не заклали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водолікарня для учасників АТО у Луцьку – проект, який заморозили. Для його будівництва у Луцьку потрібно близько 16 мільйонів гривень.Про це повідомляє ВРД НСТУ Розроблена програма лікування, складений кошторис і проектна документація. Однак на цьому справа зупинилася. Відкрити водолікарню планували у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, де колись працював корпус водолікування.Тепер тут усе зруйновано, але установу можна відновити, каже завідувачка відділення реабілітації учасників АТО Луцького центру первинної медико-санітарної допомогиПроект установи розроблявся ще кілька років тому, нині ж у бюджеті міста грошей на будівництво водолікарні для атовців не заклали.

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