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У Луцьку заморозили проект водолікарні для атовців

У Луцьку заморозили проект водолікарні для атовців
Водолікарня для учасників АТО у Луцьку – проект, який заморозили. Для його будівництва у Луцьку потрібно близько 16 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Розроблена програма лікування, складений кошторис і проектна документація. Однак на цьому справа зупинилася. Відкрити водолікарню планували у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, де колись працював корпус водолікування.

Тепер тут усе зруйновано, але установу можна відновити, каже завідувачка відділення реабілітації учасників АТО Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Звєрєва.

Проект установи розроблявся ще кілька років тому, нині ж у бюджеті міста грошей на будівництво водолікарні для атовців не заклали.


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Теги: водолікарня, АТО, Луцьк
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