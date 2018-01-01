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У Луцькому ЦНАПі для власників домашніх тварин підготували подарунки

У Луцькому ЦНАПі для власників домашніх тварин підготували подарунки
У Луцькому центрі надання адміністративних послуг, усі хто зареєструє домашню тварину завтра, 15 березня, отримають смачний подарунок для свого улюбленця.

Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту у Facebook.

"Зареєструвавши тваринку ви отримуєте персональний онлайн кабінет та спеціальний мікрочіп або жетон з QR-кодом, з яким ваш вухань надійно захищений від втрати. Окрім того, отримаєте ще й багато інших переваг", - йдеться у повідомлені.

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Теги: Луцький ЦНАП, реєстрація тварин
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