У Луцькому ЦНАПі для власників домашніх тварин підготували подарунки
Сьогодні, 17:39
У Луцькому центрі надання адміністративних послуг, усі хто зареєструє домашню тварину завтра, 15 березня, отримають смачний подарунок для свого улюбленця.
Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту у Facebook.
"Зареєструвавши тваринку ви отримуєте персональний онлайн кабінет та спеціальний мікрочіп або жетон з QR-кодом, з яким ваш вухань надійно захищений від втрати. Окрім того, отримаєте ще й багато інших переваг", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту у Facebook.
"Зареєструвавши тваринку ви отримуєте персональний онлайн кабінет та спеціальний мікрочіп або жетон з QR-кодом, з яким ваш вухань надійно захищений від втрати. Окрім того, отримаєте ще й багато інших переваг", - йдеться у повідомлені.
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