У київському театрі поставили п'єсу нововолинських школярів. ФОТО

Влади Бєлозоренко «Схід-Захід». Активними учасниками проекту стали учні Нововолинської ЗОШ №2.



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Це п’ять п’єс, написаних підлітками в рамках соціального театрального проекту Class Act: Схід-Захід. Активними учасниками проекту вже двічі були учні Нововолинської ЗОШ №2.



Тож і цього разу юні автори мали нагоду спостерігати із залу за тим, як їхні твори оживають на театральній сцені.



Головні ролі зіграли українські зірки театру та кіно Римма Зюбіна та Олеся Жураківська, а також Віталій Ажнов, Аполлінарія Василина, Вікторія Муштей, Олександр Жила, Петро Русанєнко та Маша Розгонюк.



На прем’єру з Нововолинська, Клесова та Попасної приїхали юні автори п’єс, які увійшли до вистави. Дехто з них вже закінчив школу та вступив до університету у Києві. Серед Нововолинських авторів – Інна Якобчук та Богдан Мазурок.



Ідея втілити на сцені п’єси юних драматургів належить художньому керівнику Театру «Актор» Славі Жилі.



Режисерка Влада Бєлозоренко розповідає, чому робота над виставою стала для неї настільки важливою:



«Для мене це, в першу чергу, соціальний проект. Це – голос дітей. Це реальні підлітки, які живуть у реальних містах і пишуть про реальні проблеми. І ці теми перегукуються з тим, що турбує всіх нас в Україні. Ці п’єси для мене унікальні саме цим, тут підіймаються найболючіші для нашого суспільства питання. Я була знайома лише з п’єсами другого сезону Class Act: Схід – Захід, тож я попросила Наталю Ворожбит надіслати мені усі твори з першого року проекту, занурилась у них і обрала ці 5 п’єс», - зазначила вона.



Засновницею театрального соціального проекту Class Act: Схід-Захід в Україні та його кураторкою є Наталка Ворожбит – провідний український драматург та сценарист («Кіборги», «Дике поле», за романом Сергія Жадана «Ворошиловград»).



Проект реалізовували в Україні вже двічі (2016-2017 рр.)



В його рамках учні 8 – 10 класів із зони бойових дій на Донбасі та західної України пишуть п’єси.



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