Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
Генпрокурор Юрій Луценко у четвер, 15 березня, вніс до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.
Про це в Twitter повідомила речниця Юрія Луценка Лариса Сарган.
15 березня, під час виступу у Верховній Раді Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту.
"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (планувалось -ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", – заявив генпрокурор.
12 березня Савченко викликали на допит в СБУ у справі Володимира Рубана.
Самого Рубана було затримано 8 березня на КПВВ Майорськ з арсеналом зброї. Йому оголосили підозру по ч.1 ст. 263 КК Незаконне поводження зі зброєю, і ч.1 ст.14 Приготування до злочину, ч.3 ст.258 Терористичний акт. Суд залишив його під вартою на 2 місяці.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Рубан зі своїм угрупованням готувався дестабілізувати українське суспільство за допомогою масових терористичних атак.
В угруповання Рубана входили кілька людей: Захарченков, Березень, Лящ і Мєзенцєв. Мєзенцєв є помічником нардепа Савченко.
Сам же Рубан всі обинувачення відкинув, заявивши, що проти нього провели організовану спецоперацію.
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Про це в Twitter повідомила речниця Юрія Луценка Лариса Сарган.
15 березня, під час виступу у Верховній Раді Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту.
"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (планувалось -ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", – заявив генпрокурор.
12 березня Савченко викликали на допит в СБУ у справі Володимира Рубана.
Самого Рубана було затримано 8 березня на КПВВ Майорськ з арсеналом зброї. Йому оголосили підозру по ч.1 ст. 263 КК Незаконне поводження зі зброєю, і ч.1 ст.14 Приготування до злочину, ч.3 ст.258 Терористичний акт. Суд залишив його під вартою на 2 місяці.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Рубан зі своїм угрупованням готувався дестабілізувати українське суспільство за допомогою масових терористичних атак.
В угруповання Рубана входили кілька людей: Захарченков, Березень, Лящ і Мєзенцєв. Мєзенцєв є помічником нардепа Савченко.
Сам же Рубан всі обинувачення відкинув, заявивши, що проти нього провели організовану спецоперацію.
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