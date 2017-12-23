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Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО

Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Генпрокурор Юрій Луценко у четвер, 15 березня, вніс до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

Про це в Twitter повідомила речниця Юрія Луценка Лариса Сарган.

15 березня, під час виступу у Верховній Раді Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (планувалось -ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", – заявив генпрокурор.



12 березня Савченко викликали на допит в СБУ у справі Володимира Рубана.

Самого Рубана було затримано 8 березня на КПВВ Майорськ з арсеналом зброї. Йому оголосили підозру по ч.1 ст. 263 КК Незаконне поводження зі зброєю, і ч.1 ст.14 Приготування до злочину, ч.3 ст.258 Терористичний акт. Суд залишив його під вартою на 2 місяці.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Рубан зі своїм угрупованням готувався дестабілізувати українське суспільство за допомогою масових терористичних атак.

В угруповання Рубана входили кілька людей: Захарченков, Березень, Лящ і Мєзенцєв. Мєзенцєв є помічником нардепа Савченко.

Сам же Рубан всі обинувачення відкинув, заявивши, що проти нього провели організовану спецоперацію.

Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО

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Теги: Надія Савченко, Юрій Луценко
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