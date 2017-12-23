Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО

Генпрокурору четвер, 15 березня, вніс до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепаПро це в Twitter повідомила речниця Юрія Луценка15 березня, під час виступу у Верховній Раді Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту."У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у стінах парламенту, знищивши бойовими гранатами дві ложі. Мінометами (планувалось -ред.) обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе", – заявив генпрокурор.12 березня Савченко викликали на допит в СБУ у справі Володимира Рубана.Самого Рубана було затримано 8 березня на КПВВ Майорськ з арсеналом зброї. Йому оголосили підозру по ч.1 ст. 263 КК Незаконне поводження зі зброєю, і ч.1 ст.14 Приготування до злочину, ч.3 ст.258 Терористичний акт. Суд залишив його під вартою на 2 місяці.Президент України Петро Порошенко заявив, що Рубан зі своїм угрупованням готувався дестабілізувати українське суспільство за допомогою масових терористичних атак.В угруповання Рубана входили кілька людей: Захарченков, Березень, Лящ і Мєзенцєв. Мєзенцєв є помічником нардепа Савченко.Сам же Рубан всі обинувачення відкинув, заявивши, що проти нього провели організовану спецоперацію.