Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів





Про це йшлося 15 березня під час прес-конференції «Підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Луцька: необхідність чи некомпетентність і зловживання владою?».



По-перше, на їхню думку немає економічних підстав підвищувати тариф на проїзд у маршрутках Луцька з 4 до 5 гривень, тому міська влада має зупинити цей процес.



По-друге, скасування валідаторів та підняття цін призведе до неконтрольованого потоку готівки у розмірі сотень тисяч гривень, - кажуть в організації. Тож експерти «ЦРУ» радять міській раді протягом найближчого місяця відновити роботу валідаторів у луцьких тролейбусах, щоб вивести із тіні близько 4,7 млн грн готівки на рік.



Також вони рекомендують, щоб перевізники з 1 жовтня встановили валідатори у всіх маршрутних таксі для контролю за готівкою і кількістю виданих квитків. Інакше буде наповнюватись не бюджет, а чиїсь кишені, - пояснюють в «Центрі розвитку урядування» .



Нагадаємо, проїзд у Луцьку може

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