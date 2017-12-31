вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів

Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів
Експерти ГО «Центру розвитку урядування» підготували поради для керівників Луцької міської ради щодо підняття тарифів на проїзд та використання системи обліку пасажирів у тролейбусах і маршрутках.

Про це йшлося 15 березня під час прес-конференції «Підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Луцька: необхідність чи некомпетентність і зловживання владою?».

По-перше, на їхню думку немає економічних підстав підвищувати тариф на проїзд у маршрутках Луцька з 4 до 5 гривень, тому міська влада має зупинити цей процес.

По-друге, скасування валідаторів та підняття цін призведе до неконтрольованого потоку готівки у розмірі сотень тисяч гривень, - кажуть в організації. Тож експерти «ЦРУ» радять міській раді протягом найближчого місяця відновити роботу валідаторів у луцьких тролейбусах, щоб вивести із тіні близько 4,7 млн грн готівки на рік.

Також вони рекомендують, щоб перевізники з 1 жовтня встановили валідатори у всіх маршрутних таксі для контролю за готівкою і кількістю виданих квитків. Інакше буде наповнюватись не бюджет, а чиїсь кишені, - пояснюють в «Центрі розвитку урядування» .

Нагадаємо, проїзд у Луцьку може подорожчати з 15 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: варте уваги, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3-місячна волинянка потребує операції на серці
Сьогодні, 14:38
Українців попередили про екстремальні погодні умови
Сьогодні, 14:01
Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів
Сьогодні, 13:59
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Сьогодні, 13:33
На Львівщині 8 людей отруїлись тортом, купленим у магазині
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Луцьку просять нову маршрутку замість 4-ки У Луцьку просять нову маршрутку замість 4-ки
02 лютий, 11:36
Як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч Як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
31 грудень, 2017, 18:04
«Гроші вкрали»: У Луцьку обмалювали ями на дорогах «Гроші вкрали»: У Луцьку обмалювали ями на дорогах
29 квітень, 2017, 12:19
«Це не страйк», - перевізник пояснив, чому в Луцьку не їздили маршрутки «Це не страйк», - перевізник пояснив, чому в Луцьку не їздили маршрутки
24 березень, 2017, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
 2
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
14 березень, 16:38
 2
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
14 березень, 10:18
 2
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 1
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8