Українців попередили про екстремальні погодні умови





Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що спочатку знизиться температура повітря в північних областях, – пише



«Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Там завтра вдень не вище 0-4 градусів морозу! Всього в Україні очікується 0-4 тепла, на Заході і Півдні ще до +5... +10 градусів», – підкреслила вона.



При цьому, за її даними, опади передбачаються в більшості областей.



«Дощ, на півночі – сніг і мокрий сніг. У східних областях та в південній частині (крім Одеської області, там ймовірний дощ) – без істотних опадів», – уточнила синоптик.



У Києві 16 березня очікується сніг та мокрий сніг, вночі та вдень буде близько -1... -3 градусів.



«Оскільки після відлиги, після домінуючих «плюсів», до столиці почне заходити мороз посилиться ожеледиця. Чи стане дуже слизько. Дуже, дуже обережно завтра. Ну, і ще раз про 17-18 березня. Увага! Серйозне ускладнення погоди: снігопади, морози, штормовий вітер, на півдні і в центрі - мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу. Грійтеся сьогодні, будьте готові до іншої погоди», – резюмувала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 16 березня, в Україні очікується різке ускладнення погодних умов у зв'язку з вторгненням відразу двох циклонів, один з яких принесе морози, а інший – рясні опади, переважно у вигляді снігу.Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що спочатку знизиться температура повітря в північних областях, – пише Обозреватель «Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Там завтра вдень не вище 0-4 градусів морозу! Всього в Україні очікується 0-4 тепла, на Заході і Півдні ще до +5... +10 градусів», – підкреслила вона.При цьому, за її даними, опади передбачаються в більшості областей.«Дощ, на півночі – сніг і мокрий сніг. У східних областях та в південній частині (крім Одеської області, там ймовірний дощ) – без істотних опадів», – уточнила синоптик.У Києві 16 березня очікується сніг та мокрий сніг, вночі та вдень буде близько -1... -3 градусів.«Оскільки після відлиги, після домінуючих «плюсів», до столиці почне заходити мороз посилиться ожеледиця. Чи стане дуже слизько. Дуже, дуже обережно завтра. Ну, і ще раз про 17-18 березня. Увага! Серйозне ускладнення погоди: снігопади, морози, штормовий вітер, на півдні і в центрі - мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу. Грійтеся сьогодні, будьте готові до іншої погоди», – резюмувала Діденко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію