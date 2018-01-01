вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попередили про екстремальні погодні умови

Українців попередили про екстремальні погодні умови
У п'ятницю, 16 березня, в Україні очікується різке ускладнення погодних умов у зв'язку з вторгненням відразу двох циклонів, один з яких принесе морози, а інший – рясні опади, переважно у вигляді снігу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що спочатку знизиться температура повітря в північних областях, – пише Обозреватель.

«Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Там завтра вдень не вище 0-4 градусів морозу! Всього в Україні очікується 0-4 тепла, на Заході і Півдні ще до +5... +10 градусів», – підкреслила вона.

При цьому, за її даними, опади передбачаються в більшості областей.

«Дощ, на півночі – сніг і мокрий сніг. У східних областях та в південній частині (крім Одеської області, там ймовірний дощ) – без істотних опадів», – уточнила синоптик.

У Києві 16 березня очікується сніг та мокрий сніг, вночі та вдень буде близько -1... -3 градусів.

«Оскільки після відлиги, після домінуючих «плюсів», до столиці почне заходити мороз посилиться ожеледиця. Чи стане дуже слизько. Дуже, дуже обережно завтра. Ну, і ще раз про 17-18 березня. Увага! Серйозне ускладнення погоди: снігопади, морози, штормовий вітер, на півдні і в центрі - мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу. Грійтеся сьогодні, будьте готові до іншої погоди», – резюмувала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розкрадачка гробниць та любов по-французьки, - що подивитися у «PremierCity»
Сьогодні, 14:42
3-місячна волинянка потребує операції на серці
Сьогодні, 14:38
Українців попередили про екстремальні погодні умови
Сьогодні, 14:01
Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів
Сьогодні, 13:59
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10 Морозний реванш: прогнозують похолодання до -10
12 березень, 14:54
На Україну знову суне циклон: оголосили штормове попередження На Україну знову суне циклон: оголосили штормове попередження
02 березень, 15:24
Луцькі комунальники розповіли, як працюють в мороз. ВІДЕО Луцькі комунальники розповіли, як працюють в мороз. ВІДЕО
27 лютий, 15:57
В Україні – штормове попередження В Україні – штормове попередження
26 лютий, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
Сьогодні, 10:09
 2
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
14 березень, 16:38
 2
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
14 березень, 10:18
 2
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 1
15 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8