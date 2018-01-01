Розкрадачка гробниць та любов по-французьки, - що подивитися у «PremierCity»

Відсьогодні у прокат вийшло чимало новинок кіно. Переглянути нові стрічки з комфортом та у чудовій якості можна в кінотеатрі «PremierCity».Маленьких глядачів цього тижня потішать прем’єрою мультика «Шерлок Гномс». Так, Гномео і Джульєтта мріяли про тихе життя у затишному саду, аж раптом герої дізнаються страшну новину: по всьому місту зникають їхні брати-гноми. На пошуки оперативно викликають Шерлока Гномса! Досвідчений детектив береться розплутувати таємничу справу…https://youtu.be/CZ8o9hX9mE0Один з найочікуваніших фільмів березня – «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт». Фентезійний бойовик потішить поціновувачів жанру новою зустріччю з безстрашною дівчиною-археологом. У фільмі Лара Крофт відправляється в свою першу експедицію, щоб завершити розпочате батьком археологічне дослідження і розкрити античні секрети, які в свою чергу допоможуть очистити її ім'я. Їй належить боротися за виживання на схибленому від культу острові, застосовуючи всю свою вправність, силу і зброю.https://youtu.be/aq-xno4joNkДля тих, хто любить фільми, які локскочуть нерви на пропонують стрічку «Земля привидів». Бет повертається у рідні місця, де багато років тому з її родиною сталася страшна трагедія.У старому особняку на неї чекають мати й сестра, схиблена на привидах, чия одержимість злими духами — не що інше, як відголосок жахливого інциденту, що перетворив життя на параноїдальний кошмар. У будинку починають відбуватися дивні події, пояснити які Бет не в змозі…https://youtu.be/kUFKH2WnlK8«Шукайте жінку» - французька романтична комедія. Парижани Арман і Лейла пристрасно закохані одне в одного. Це стає проблемою, коли з Ємену повертається суворий старший брат Лейли Махмуд, який несподівано вдарився у релігію. Щоб покласти край «гріховному» способу життя Лейли, Махмуд не дає їй бачитися з хлопцем. Але Арман не збирається здаватися. Щоб зустрічатися з коханою, не привертаючи увагу брата, він приходить до них у будинок під виглядом смиренної Шахерезади, з ніг до голови загорнутої у чадру. Загадкова скромниця не може не сподобатися Махмуду...https://youtu.be/uFcCsYtd9BoТож цього тижня усі кіномани можуть обрати для себе найкращу прем’єру й переглянути її у кінотеатрі PremierCity.