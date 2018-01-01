На Волині авто протаранило підводу – троє людей загинуло. ФОТО

На автодорозі Київ – Ковель – Ягодин легковик протаранив кінну підводу, в результаті чого загинуло троє людей.Аварія трапилася вчора, 15 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, автомобіль Opel Astra врізався у віз поблизу села Озерне Ковельського району. За кермом автомобіля перебував 31-річний ковельчанин. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка виїхала на проїжджу частину з другорядної дороги.Внаслідок ДТП водій та двоє чоловіків, 41 та 45 років, які перебували у підводі, загинули.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.