На Волині авто протаранило підводу – троє людей загинуло. ФОТО
Сьогодні, 10:12
На автодорозі Київ – Ковель – Ягодин легковик протаранив кінну підводу, в результаті чого загинуло троє людей.
Аварія трапилася вчора, 15 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, автомобіль Opel Astra врізався у віз поблизу села Озерне Ковельського району. За кермом автомобіля перебував 31-річний ковельчанин. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка виїхала на проїжджу частину з другорядної дороги.
Внаслідок ДТП водій та двоє чоловіків, 41 та 45 років, які перебували у підводі, загинули.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Аварія трапилася вчора, 15 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, автомобіль Opel Astra врізався у віз поблизу села Озерне Ковельського району. За кермом автомобіля перебував 31-річний ковельчанин. Водій допустив зіткнення із кінною підводою, яка виїхала на проїжджу частину з другорядної дороги.
Внаслідок ДТП водій та двоє чоловіків, 41 та 45 років, які перебували у підводі, загинули.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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