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На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь

На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь
В Любомльському та Ківерцівському районі в декількох торгових об’єктах вилучили підакцизної продукції на понад 8 тисяч гривень.

Зокрема, фіскали виявили факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію горілчаної продукції та цигарок без марок акцизного податку, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Окрім того, в місці проведення перевірки зберігалася велика партія підакцизної продукції без марок акцизного податку. Тим часом, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.

Ревізорами також було встановлено факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.

Як наслідок, під час перевірки вилучено з обігу 278 пачок тютюнових виробів та 146 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 8 290 гривень.

За результатами перевірок працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області склали відповідні акти та в подальшому недобросовісних платників податків буде притягнуто до відповідальності.

Очікувана штрафна санкція за результатами перевірок більше 180 тисяч гривень.

На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь
На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь
На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь



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Теги: контрафакт, алкоголь
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