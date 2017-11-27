На Волині фіскали вилучили контрафактний алкоголь

В Любомльському та Ківерцівському районі в декількох торгових об’єктах вилучили підакцизної продукції на понад 8 тисяч гривень.Зокрема, фіскали виявили факти безліцензійної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також реалізацію горілчаної продукції та цигарок без марок акцизного податку, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Окрім того, в місці проведення перевірки зберігалася велика партія підакцизної продукції без марок акцизного податку. Тим часом, споживачам пропонувалася горілчана продукція за цінами нижчими від визначених, а операції з продажу товару не проводилися через касовий апарат, відповідно покупцям не видавалися розрахункові документи.Ревізорами також було встановлено факти відсутності обліку товарів за місцем зберігання.Як наслідок, під час перевірки вилучено з обігу 278 пачок тютюнових виробів та 146 пляшок алкогольних напоїв. Всього вилучено алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 8 290 гривень.За результатами перевірок працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Волинській області склали відповідні акти та в подальшому недобросовісних платників податків буде притягнуто до відповідальності.Очікувана штрафна санкція за результатами перевірок більше 180 тисяч гривень.