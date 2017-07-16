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Українцям спростять процедуру працевлаштування в Польщі

Українцям спростять процедуру працевлаштування в Польщі
Польським фірмам стане простіше працевлаштувати іноземців із-за східного кордону країни.

Також нові положення в законодавстві покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Радіо Польща.

Уряд Польщі працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в Польщі трудових мігрантів, зокрема, з України. Про це заявив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квєцінський на XI Форумі «Європа - Україна».

За його словами, польським фірмам буде простіше працевлаштувати іноземців із-за східного кордону країни. Також польський уряд хоче уважно вивчити, в яких регіонах і в яких галузях потрібні робітники, яких компетенцій та професій.

Крім того, нові положення покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі.

Відзначається, що в Польщі ліберальна міграційна політика, але проходження всіх формальностей займає тривалий час. Тому підприємці запропонували уряду найняти додаткових чиновників для видачі дозволів на роботу.

Також польські роботодавці побоюються, що хороші працівники не будуть довго чекати необхідних документів, а трудових мігрантів з України все активніше шукають підприємці з Чехії, Словаччини та Угорщини.

У польському уряді відзначили, що робота над новою міграційною політикою в країні триває кілька місяців. Очікується, що нові положення будуть готові вже до літніх канікул.

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Теги: Польща, робота закордоном, працевлаштування
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