«Ми завжди будемо в опозиції до тих, хто робить погані речі», - Андрій Д’яченко про «УКРОП»
Сьогодні, 13:32
Очільник "Національного копусу" на Волині Андрій Д’яченко пояснив, чому критикує дії "УКРОПу" в Луцьку.
Про це йдеться на сторінці Національний Корпус-Волинь у Facebook.
У дописі зазначається, що "Національний Корпус Волині" критикує "УКРОП", тому що вони, будучи при владі у Луцьку вже більше року, вчинили багато протизаконних речей.
Зазначається, що окрім скандальних земельних ділянок, про які почали активно говорити після сесії міської ради 28 лютого, укропівці неодноразово проводили "мутні" схеми з міськими землями.
"Говорячи про скандальні ділянки, ми не проти того, щоб земля належала Булі, Петрочуку чи комусь ще, але ці люди повинні отримати її чесним та прозорим шляхом, придбавши землю на аукціоні за ринковою ціною. Нехай куплять та будують там що хочуть. Але не треба грабувати місто", - зауважив Андрій Д'яченко
"Наприклад, ми вважаємо, що Старий ринок повинен бути перенесений з-під стін Луцького замку. "УКРОП" вважає так само. По цьому у нас жодних претензій.
Ми перебуваємо в опозиції до УКРОПу не просто бо так захотілось чи є якісь особисті мотиви, а тому, що вони роблять конкретні погані речі. Якщо при владі будуть БПП чи Самопоміч чи радикали і вони будуть робити погані речі, ми теж будемо в опозиції до них", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Національний Корпус-Волинь у Facebook.
У дописі зазначається, що "Національний Корпус Волині" критикує "УКРОП", тому що вони, будучи при владі у Луцьку вже більше року, вчинили багато протизаконних речей.
Зазначається, що окрім скандальних земельних ділянок, про які почали активно говорити після сесії міської ради 28 лютого, укропівці неодноразово проводили "мутні" схеми з міськими землями.
"Говорячи про скандальні ділянки, ми не проти того, щоб земля належала Булі, Петрочуку чи комусь ще, але ці люди повинні отримати її чесним та прозорим шляхом, придбавши землю на аукціоні за ринковою ціною. Нехай куплять та будують там що хочуть. Але не треба грабувати місто", - зауважив Андрій Д'яченко
"Наприклад, ми вважаємо, що Старий ринок повинен бути перенесений з-під стін Луцького замку. "УКРОП" вважає так само. По цьому у нас жодних претензій.
Ми перебуваємо в опозиції до УКРОПу не просто бо так захотілось чи є якісь особисті мотиви, а тому, що вони роблять конкретні погані речі. Якщо при владі будуть БПП чи Самопоміч чи радикали і вони будуть робити погані речі, ми теж будемо в опозиції до них", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Києва знайшли тіло чоловіка з порізаним горлом
Сьогодні, 14:10
У Нововолинську авто викопували з багнюки
Сьогодні, 13:41
«Ми завжди будемо в опозиції до тих, хто робить погані речі», - Андрій Д’яченко про «УКРОП»
Сьогодні, 13:32
У Луцьку – штормове попередження
Сьогодні, 13:30
Через інцидент із патрульними пікетують прокуратуру Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:24