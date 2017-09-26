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Завдяки знижці рекламісти в Луцьку приносили прибуток, - підприємець

Завдяки знижці рекламісти в Луцьку приносили прибуток, - підприємець
Підприємець Павло Цапюк переконаний, що завдяки знижкам на розміщення зовнішньої реклами рекламістам вдалось отримати заробіток.

Бігборд -не просто залізяка, а з кожного борду платиться 1500 гривень орієнтовно в бюджет. Про це сказав Павло Цапюк 16 березня під час ток-шоу Протилежний погляд LIVE, пише Конкурент.

«За кусочок землі платиться стільки, скільки за приміщення не платять», - сказав Павло Цапюк.

Заступник Луцького міського голови Олександр Рачков сказав, що якщо говорити про рішення виконкому щодо підвищення тарифів, то доречно було б зважити ситуацію яка відбувалась з 2014 до 2017 року. Саме тоді діяла так звана знижка, через яку, за словами Рачкова, бюджет втратив близько 7 мільйонів.

«Чому про це не будемо говорити? Ці 7 мільйонів десь поділися в підприємствах, які займаються рекламою», - сказав Олександр Рачков.

Однак Павло Цапюк сказав, що якби не було б цієї знижки підприємці, які займаються рекламою, просто не мали заробітку.

«430 тисяч орендної плати ми сплатили до бюджету лише в тому році. Якби знижки не було, то не було б і тих мільйонів, які заробляли. Якби не було знижки – не було б заробітку», - додав Павло Цапюк.

Нагадаєм, виконавчий комітет прийняв рішення збільшити базовий тарифу розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на 49%.

Свою позицію щодо цього питання пояснював радник міського голови Ігор Поліщук: він зазначав, що таким чином зростуть надходження до бюджету. Такі дії обурили представників рекламного бізнесу.



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Теги: зовнішня реклама, конфлікт, Луцьк
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