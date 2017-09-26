Завдяки знижці рекламісти в Луцьку приносили прибуток, - підприємець

Підприємецьпереконаний, що завдяки знижкам на розміщення зовнішньої реклами рекламістам вдалось отримати заробіток.Бігборд -не просто залізяка, а з кожного борду платиться 1500 гривень орієнтовно в бюджет. Про це сказав Павло Цапюк 16 березня під час ток-шоу Протилежний погляд LIVE, пише Конкурент.«За кусочок землі платиться стільки, скільки за приміщення не платять», - сказав Павло Цапюк.Заступник Луцького міського головисказав, що якщо говорити про рішення виконкому щодо підвищення тарифів, то доречно було б зважити ситуацію яка відбувалась з 2014 до 2017 року. Саме тоді діяла так звана знижка, через яку, за словами Рачкова, бюджет втратив близько 7 мільйонів.«Чому про це не будемо говорити? Ці 7 мільйонів десь поділися в підприємствах, які займаються рекламою», - сказав Олександр Рачков.Однак Павло Цапюк сказав, що якби не було б цієї знижки підприємці, які займаються рекламою, просто не мали заробітку.«430 тисяч орендної плати ми сплатили до бюджету лише в тому році. Якби знижки не було, то не було б і тих мільйонів, які заробляли. Якби не було знижки – не було б заробітку», - додав Павло Цапюк.Нагадаєм, виконавчий комітет прийняв рішення збільшити базовий тарифу розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів на 49%.Свою позицію щодо цього питання пояснював радник міського голови: він зазначав, що таким чином зростуть надходження до бюджету. Такі дії обурили представників рекламного бізнесу.